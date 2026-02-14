Kapustík zažil sklamanie aj veľkú radosť. Dostal druhú šancu a skončil na 21. mieste

Hranica medzi úspechom a neúspechom, resp. smútkom a radosťou býva v športe niekedy poriadne tenká.
Svoje o tom už vie aj mladý slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Pôvodne ani nemal postúpiť do 2. kola olympijskej súťaže na veľkom mostíku a nakoniec sa tam objavil a obsadil konečné 21. miesto.
Výborný Kapustík! Pri premiére na olympiáde postúpil z 1. kola. Stredný mostík má až štyroch medailistov - FOTO
Spoločne s Kapustíkom obsadil 21. miesto aj legendárny poľský reprezentant, trojnásobný olympijský víťaz Kamil Stoch.
Suverénny Prevc
Víťazom súťaže na veľkom mostíku sa stal Slovinec Domen Prevc. Suverén tejto sezóny vo Svetovom pohári zaútočil na zlato z druhého miesta po 1. kole. Skokom dlhým 141,5 m v druhom kole vyrazil dych kompletnej konkurencii a zvíťazil pred Japoncom Renom Nikaidom a iba 19-ročným Poliakom Kacperom Tomasiakom.
Prevc získal na ZOH 2026 už druhú zlatú medailu. Prvá pochádza zo súťaže miešaných tímov, kde triumfoval po boku sestry Niky Prevcovej.
Opačné emócie
Záver prvého kola priniesol Kapustíkovi dve opačné emócie. Prvá bola smutná, ale druhá oveľa radostnejšia. Najprv sa do sveta rozletela správa, že slovenský reprezentant nepostúpil do 2. kola.
Osemnásťročný Banskobystričan za skok dlhý 131,5 m dostal od rozhodcov 121,2 bodu a stačilo to na prvé nepostupové 31. miesto. Kazach Danil Vasiliev, ktorý uzatváral tridsiatku postupujúcich, mal o desatinu bodu vyššie hodnotenie od rozhodcov.
Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík na zimnej olympiáde (skoky na lyžiach na ZOH 2026 - program a výsledky)
Rakúšana diskvalifikovali
Lenže približne o 10 minút neskôr sa objavila nová správa, že Kapustík predsa len postúpil do 2. kola. Rakúšan Daniel Tschofenig, pôvodne ôsmy po 1. kole, bol diskvalifikovaný pre nevyhovujúcu obuv.
Debutant na zimnej olympiáde Kapustík výrazne vylepšil svoje prvé vystúpenie v severnom Taliansku, ktorým bolo 28. miesto z pretekov na strednom mostíku.