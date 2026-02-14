Obrali rozhodcovia Slovensko o gól v zápase proti Švédsku? Bol podľa vás puk za bránkovou čiarou - FOTO

Sporný moment zo záveru prvej tretiny zápasu Slovensko – Švédsko. Bol, či nebol puk za bránkovou čiarou?…
Sporný moment v závere prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku, puk zastal tesne pri bránkovej čiare a rozhodcovia usúdili, že gól to nebol. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026.
Sporný moment v závere prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku, puk zastal tesne pri bránkovej čiare a rozhodcovia usúdili, že gól to nebol. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP, Reprofoto STVR - koláž SITA Webnoviny.
Šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku na zimnej olympiáde sa naši hokejisti tešili z gólu na 2:1. Útočník Pavol Regenda vystrelil spomedzi kruhov, gólmanovi Jacobovi Markströmovi puk prepadol a tesne na úrovni bránkovej čiary ho potom skryl do lapačky. 

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Sporný moment v závere prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku, puk zastal tesne pri bránkovej čiare a rozhodcovia usúdili, že gól to nebol. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

Rozhodca na ľade urobil rozhodnutie, že gól padol, ale arbitri hneď avizovali, že si idú situáciu pozrieť na video. Po jeho vzhliadnutí však usúdili, že puk sa nedostal celým objemom za bránkovú čiaru. Bývalí hokejisti Marián Gáborík a Boris Valábik, ktorí komentujú priame prenosy STVR skonštatovali, že gól mal platiť. Rovnako aj expert v štúdiu Ondrej Rusnák uviedol, že medzi bránkovou čiarou a pukom, bol kúsok bieleho miesta.

A aký je váš názor? Bol to gól, alebo nie…

Obrali rozhodcovia Slovensko o gól v zápase proti Švédsku? Bol podľa vás puk za bránkovou čiarou?

Viac o zápase Slovensko – Švédsko

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
