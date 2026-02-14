Obrali rozhodcovia Slovensko o gól v zápase proti Švédsku? Bol podľa vás puk za bránkovou čiarou - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku na zimnej olympiáde sa naši hokejisti tešili z gólu na 2:1. Útočník Pavol Regenda vystrelil spomedzi kruhov, gólmanovi Jacobovi Markströmovi puk prepadol a tesne na úrovni bránkovej čiary ho potom skryl do lapačky.
Rozhodca na ľade urobil rozhodnutie, že gól padol, ale arbitri hneď avizovali, že si idú situáciu pozrieť na video. Po jeho vzhliadnutí však usúdili, že puk sa nedostal celým objemom za bránkovú čiaru. Bývalí hokejisti Marián Gáborík a Boris Valábik, ktorí komentujú priame prenosy STVR skonštatovali, že gól mal platiť. Rovnako aj expert v štúdiu Ondrej Rusnák uviedol, že medzi bránkovou čiarou a pukom, bol kúsok bieleho miesta.