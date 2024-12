Zelenskyj predstavil nový ukrajinský raketový dron Peklo (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že ukrajinským silám bola dodaná prvá séria nového hybridného raketového dronu s názvom Peklo. Referuje o tom web Kyiv Independent.

V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj neprezradil počet dodaných zbraní, ale uviedol, že momentálne je cieľ zvýšiť výrobu. Podotkol, že už majú „overenú bojovú účinnosť“.

Domáce zbrane s dlhým doletom sa považujú za rozhodujúce pre ukrajinskú obrannú stratégiu, pretože poskytujú ukrajinskej armáde alternatívu k západným zbraniam, ktorých použitie je často obmedzené.

The „Peklo“ (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.

