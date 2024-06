Záujem o letné zájazdy u Slovákov rastie, treba si ale dávať pozor na podvodníkov a cestovku preveriť

Tohtoročný záujem slovenských turistov o letné pobyty v zahraničí by sa mal minimálne vyrovnať minulému roku. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) to očakáva podľa doterajších predajov zájazdov.

Vlani vycestovalo najviac Slovákov s cestovkami do Turecka, za ktorým s odstupom nasledovali Grécko, Egypt, Tunisko a Chorvátsko. SACKA zároveň spolu so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) vo štvrtok upozornila na podvodníkov ponúkajúcich dovolenku pri mori za podozrivo nízke ceny a nespĺňajúcich podmienky.

Pasce na sociálnych sieťach

„Aj špekulanti s takýmito ponukami vnímajú veľký záujem a nastražujú doslova pasce na sociálnych sieťach. Zverejňujú rôzne podvodné produkty, ktoré vyzerajú ako zájazdy,“ povedal prezident SACKA a viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Roman Berkes.

Podľa neho ľudia v dobrej viere na lákavé ponuky prikývnu a často sa stanú obeťou podvodov. „Tento problém sa rozmáha každým rokom viac a viac. Za posledné mesiace sme identifikovali asi najväčší počet pofidérnych ponúk v histórii. Treba si na to dávať pozor,“ podotkol.

Preverte si cestovku

Za dôležité označil, aby samotný online nákup zájazdu by mal prebiehať na reálnej stránke cestovnej kancelárie alebo agentúry. Treba si preveriť, či ide o skutočnú cestovnú kanceláriu, či je riadne poistená voči insolventnosti.

„To je zo zákona, cestovná kancelária to musí spĺňať. Certiikát o poistení musí mať zverejnený na svojej webovej stránke. Keď je problém s dohľadaním certifikátu, bol by som opatrný a možno hľadal iné možnosti,“ poradil Roman Berkes.

Cestovku si možno preveriť aj v zozname poistených cestovných kancelárií na stránke SOI. Ak v tomto zozname je, podľa neho si možno byť istý, že ide o reálnu cestovnú kanceláriu a nákup zájazdu môže byť bezpečný.

Pozor na platnosť pasu

Pri vycestovaní do zahraničia tiež treba pamätať na to, aby v prípade krajín mimo Európskej únie pas platil minimálne šesť mesiacov po návrate domov.

„S tým máme v poslednom období veľmi veľa problémov, pretože kontroly sa sprísňujú. Je dôležité, aby si sám klient overil, že pas má túto platnosť. Stávajú sa aj prípady, že si to zriadenec pri vycestovaní nevšimne a klient odletí do destinácie. Pri vstupnej kontrole to colník zistí, človek nie je vpustený do krajiny a musí riešiť komplikované vrátenie sa späť,“ priblížil Roman Berkes.

Odporúča riadne pripoistenie

Vyzval tiež všetkých cestujúcich, organizovane alebo individuálne, aby boli riadne pripoistení. Poistenie je totiž veľmi dôležitou súčasťou cestovania.

„Cestovné kancelárie a poisťovne ponúkajú veľmi širokú paletu produktov, klienti za minimálne poplatky majú pokryté všetky neočakávané udalosti, ktoré sa môžu na dovolenkách vyskytnúť. Preto prízvukujeme, aby poistenie uzavreté bolo,“ dodal prezident SACKA.