Zahraničné jednotky na Ukrajine bude Rusko pokladať za legitímne vojenské ciele

Ruské ministerstvo označilo vládu v Kyjeve a jej spojencov za „os vojny“.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Foto: Maxim Shemetov/ Pool Photo via AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že prítomnosť akýchkoľvek zahraničných vojsk na Ukrajine bude považovať za legitímny vojenský cieľ. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie Moskvy po tom, čo spojenci Kyjeva na samite v Paríži oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev.

„Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele ruských ozbrojených síl. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyššej úrovni a zostávajú v platnosti,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.

Os vojny

Moskva zároveň označila Ukrajinu a jej európskych podporovateľov za „os vojny“ a varovala, že dohody medzi nimi o nasadení európskych mierových síl zďaleka nie sú ničím, čo by Rusko mohlo akceptovať na ukončenie vojny.

„Nové militaristické vyhlásenia takzvanej koalície ochotných a kyjevského režimu spolu tvoria skut

očnú ‚os vojny‘,“ povedala Zacharovová a plány spojencov označila za „nebezpečné“ a „deštruktívne“.

Moskva opakovane varovala, že nebude akceptovať vyslanie mierových jednotiek na Ukrajinu zo žiadnych členských štátov NATO a pohrozila, že by sa mohli dostať pod paľbu ruských zbraní, keďže Rusko pokračuje na Ukrajine v totálnom útoku.

Nezodpovedané otázky

Vyhlásenie o zámere podpísané v Paríži má za cieľ rozmiestniť britské, francúzske a ďalšie spojenecké sily po prípadnom uzavretí prímeria na Ukrajine.

Chýbajú v ňom však konkrétne podrobnosti o silách a spôsobe ich nasadenia, pričom ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj povedal, že zatiaľ nedostal „jednoznačnú“ odpoveď na to, čo spojenci urobia, ak Rusko opäť zaútočí.

Ukrajina tiež vyhlásila, že najzložitejšie otázky v prípadnej dohode o ukončení bojov, teda územná kontrola nad východoukrajinským Donbasom a osud Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, stále nie sú vyriešené.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
28 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Mária ZacharovováVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rozhovory Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Záporožská jadrová elektráreň

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk