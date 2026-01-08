Zahraničné jednotky na Ukrajine bude Rusko pokladať za legitímne vojenské ciele

Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že prítomnosť akýchkoľvek zahraničných vojsk na Ukrajine bude považovať za legitímny vojenský cieľ. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie Moskvy po tom, čo spojenci Kyjeva na samite v Paríži oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev.
„Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele ruských ozbrojených síl. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyššej úrovni a zostávajú v platnosti,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.
Os vojny
Moskva zároveň označila Ukrajinu a jej európskych podporovateľov za „os vojny“ a varovala, že dohody medzi nimi o nasadení európskych mierových síl zďaleka nie sú ničím, čo by Rusko mohlo akceptovať na ukončenie vojny.
„Nové militaristické vyhlásenia takzvanej koalície ochotných a kyjevského režimu spolu tvoria skut
Zelenskyj vyzýva USA na tvrdší postup proti Rusku, po Madurovi by mal nasledovať Kadyrov
očnú ‚os vojny‘,“ povedala Zacharovová a plány spojencov označila za „nebezpečné“ a „deštruktívne“.
Moskva opakovane varovala, že nebude akceptovať vyslanie mierových jednotiek na Ukrajinu zo žiadnych členských štátov NATO a pohrozila, že by sa mohli dostať pod paľbu ruských zbraní, keďže Rusko pokračuje na Ukrajine v totálnom útoku.
Nezodpovedané otázky
Vyhlásenie o zámere podpísané v Paríži má za cieľ rozmiestniť britské, francúzske a ďalšie spojenecké sily po prípadnom uzavretí prímeria na Ukrajine.
Parížske rokovania medzi USA a Kyjevom pokračujú. Zameriavajú sa na záporožskú elektráreň a okupované územia
Chýbajú v ňom však konkrétne podrobnosti o silách a spôsobe ich nasadenia, pričom ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj povedal, že zatiaľ nedostal „jednoznačnú“ odpoveď na to, čo spojenci urobia, ak Rusko opäť zaútočí.
Merz: Nemecko nevylučuje nasadenie vojakov na dohľad nad prímerím na Ukrajine, pôsobili by však mimo jej územia
Ukrajina tiež vyhlásila, že najzložitejšie otázky v prípadnej dohode o ukončení bojov, teda územná kontrola nad východoukrajinským Donbasom a osud Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, stále nie sú vyriešené.