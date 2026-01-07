Politická vôľa existuje, Zelenskyj chce však od spojencov počuť jednoznačnú odpoveď

Na otázku, či by európski spojenci Ukrajinu pri ďalšej ruskej invázii bránili, ukrajinský prezident odpovedal, že zatiaľ nemá „jasnú“ odpoveď.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Ukraine War
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Kyjev od svojich európskych spojencov zatiaľ nepočul jednoznačnú odpoveď, ako by bránili Ukrajinu v prípade ruského útoku po uzavretí prípadnej mierovej dohody, povedal v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Bezpečnostné záruky

V utorok európski lídri a americkí vyslanci oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev, vrátane amerického monitorovacieho mechanizmu a európskych mnohonárodných síl, ktoré by boli nasadené na Ukrajine po uzavretí prímeria.

Na otázku, či by európski spojenci Ukrajinu pri ďalšej ruskej invázii bránili, Zelenskyj odpovedal, že zatiaľ nemá „jasnú“ odpoveď.

Zelenskyj chce dostať jednoznačnú odpoveď

„Osobne veľmi chcem dostať úplne jednoduchú odpoveď: áno, ak dôjde k opätovnej agresii, všetci partneri poskytnú Rusku ráznu odpoveď. A presne túto otázku kladiem všetkým našim partnerom. A zatiaľ som nedostal jasnú, jednoznačnú odpoveď,“ povedal Zelenskyj novinárom.

Dodal, že spojenci prejavujú „politickú vôľu“ poskytnúť Ukrajine silné bezpečnostné garancie. Kým však nebudú existovať právne záväzné záruky schválené ich parlamentmi a podporené americkým Kongresom, nie je podľa neho možné na otázku obrany jednoznačne odpovedať.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
28 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: bezpečnostné záruky dohoda o prímerí Mierová dohoda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk