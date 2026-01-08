Po masívnych ruských útokoch na energetickú infraštruktúru sú dve ukrajinské oblasti bez prúdu a tepla

Rozsiahly ruský útok dronmi vyradil v stredu večer elektrickú sieť v Dnipropetrovskej a Záporožskej oblasti a tisíce ľudí zostali bez prúdu a vykurovania v čase, keď teploty klesli pod nulu.
„Nepriateľ vykonal masívny útok na energetickú infraštruktúru viacerých regiónov,“ uviedol štátny prevádzkovateľ elektrickej siete Ukrenergo s tým, že väčšina odberateľov v oboch oblastiach vrátane regionálnych centier prišla o dodávky.
Zelenskyj vyzýva USA na tvrdší postup proti Rusku, po Madurovi by mal nasledovať Kadyrov
V Dnipropetrovskej oblasti bola poškodená kritická energetická infraštruktúra, potvrdil jej vojenský šéf Vladyslav Gaivanenko. „Situácia je vážna. Ale energetici začnú s opravami hneď, ako to bezpečnostné podmienky dovolia,“ napísal na sociálne sieti Telegram.
V Záporoží sa podarilo obnoviť dodávky elektriny pre „kľúčové zariadenia“, ale väčšina obyvateľov zostáva stále bez prúdu, uviedol gubernátor Ivan Fedorov. Na obnove dodávok prúdu sa podľa neho nepretržite pracuje, dodávky vody už boli väčšinou obnovené.
Rovnako ako v predchádzajúcich zimách Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinské energetické objekty, čo spôsobuje výpadky tepla a vody. Kyjev a jeho spojenci tvrdia, že ide o zámernú snahu zlomiť civilné obyvateľstvo. Ukrajina reaguje údermi na ruské ropné sklady a rafinérie, ktoré sú pre Moskvu kľúčové na udržanie chodu hospodárstva vďaka exportu ropy.