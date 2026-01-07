Parížske rokovania medzi USA a Kyjevom pokračujú. Zameriavajú sa na záporožskú elektráreň a okupované územia

Tímy vyjednávačov USA a Ukrajiny pokračujú v Paríži v diskusii v snahe vyriešiť „najzložitejšie otázky“ mierových rokovaní, uviedol v stredu ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj.
Osud Záporožskej jadrovej elektrárne
V utorok európski lídri z tzv. „Koalície ochotných“a vyslanci amerického prezidentaDonalda Trumpa oznámili, že sa dohodli na kľúčových bezpečnostných zárukách pre Kyjev, vrátane amerického mechanizmu na monitorovanie dodržiavania prímeria a európskych mnohonárodných síl, ktoré by boli na Ukrajine nasadené po uzavretí prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou.
Bezpečnostné protokoly pre Ukrajinu sú takmer hotové, tvrdí Trumpov vyslanec Witkoff
Stredajšie rokovania sa podľa Zelenského zameriavajú na osud Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne a kontrolu území na východe Ukrajiny. Dodal, že pôjde už o tretie stretnutie s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v priebehu dvoch dní.
„Budú sa riešiť najťažšie otázky základného rámca na ukončenia vojny – konkrétne záležitosti týkajúce sa Záporožskej jadrovej elektrárne a území,“ napísal ukrajinský prezident na svojom Facebookovom účte.
Tlak na Moskvu je nevyhnutný
Zároveň zdôraznil, že západní partneri musia vyvíjať tlak na Moskvu. „Mier musí byť dôstojný. A to závisí od partnerov – či zabezpečia skutočnú pripravenosť Ruska ukončiť vojnu,“ uviedol.
USA budú monitorovať prímerie medzi Kyjevom a Moskvou, navrhuje Koalícia ochotných
Nový šéf Zelenského kancelárie a bývalý špičkový špiónKyrylo Budanov potvrdil, že „už existujú konkrétne výsledky…ale nie všetky informácie možno zverejniť“.
Podľa zdroja z európskych diplomatických kruhov sa stredajších rokovaní zúčastňujú aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie, ako aj Talianska a Turecka.