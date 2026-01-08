Zelenskyj vyzýva USA na tvrdší postup proti Rusku, po Madurovi by mal nasledovať Kadyrov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Spojené štáty by mali po nedávnej operácii proti venezuelskému lídrovi Nicolásovi Madurovi vyvinúť podobný tlak aj na Rusko – konkrétne odstavením čečenského vodcu Ramzana Kadyrova od moci. Podľa Zelenského by takýto krok mohol výrazne ovplyvniť rozhodovanie Kremľa o pokračovaní vojny na Ukrajine.
Zelenskyj v stredu v Kyjeve novinárom povedal, že americká operácia proti Madurovi jasne ukázala, akú silu má Washington, keď sa rozhodne konať. Zosadenie Kadyrova by podľa neho poslalo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi silný signál. Tvrdí, že by ho to prinútilo „dvakrát si rozmyslieť“ ďalšie vojenské kroky.
Keď USA chcú, tak vedia…
„Musia vyvíjať tlak na Rusko. Majú na to nástroje, vedia ako. A keď naozaj chcú, vedia si ich nájsť,“ vyhlásil Zelenskyj na adresu Spojených štátov. Ako príklad uviedol zásah proti Madurovi: „Vykonali operáciu… Výsledok môže vidieť každý, celý svet to môže vidieť. Urobili to promptne. Nech vykonajú nejakú operáciu s, ako sa volá – Kadyrovom.“
Politická vôľa existuje, Zelenskyj chce však od spojencov počuť jednoznačnú odpoveď
Americké špeciálne jednotky minulý víkend zadržali Madura a jeho manželku priamo v Caracase, čo vyvolalo šok medzi spojencami Washingtonu a ostrú kritiku zo strany Moskvy, ktorá Caracas dlhodobo podporovala.
Ramzan Kadyrov, ktorý stojí na čele Čečenska od roku 2007, patrí medzi najvernejších spojencov Vladimira Putina. Do bojov na Ukrajine vyslal tisíce svojich mužov a opakovane vyzýval Moskvu na použitie najtvrdších metód vrátane extrémnych vojenských scenárov.
Kadyrov o štipke mužnosti
Na Zelenského vyjadrenia Kadyrov reagoval ostrým tónom na Telegrame. Ukrajinského prezidenta obvinil zo zbabelosti a odkázal mu, aby sa „neponižoval“. „Keby ste v sebe mali štipku mužnosti, pochopili by ste, ako ponižujúco znejú vaše slová a požiadavky,“ napísal čečenský vodca.
Zelenskyj pritom len niekoľko hodín po zásahu proti Madurovi naznačil, že terčom podobných operácií by mohol byť aj samotný ruský prezident. „Ak to dokážete s diktátormi, potom Spojené štáty vedia, čo majú robiť ďalej,“ povedal počas víkendovej tlačovej konferencie v Kyjeve.
Ukrajina, ktorá už takmer štyri roky čelí rozsiahlej ruskej invázii, dlhodobo tvrdí, že jej západní partneri vrátane USA nevyužili všetky dostupné prostriedky na to, aby Moskvu prinútili ukončiť vojnu. Najnovšie Zelenského vyjadrenia tak opäť otvárajú otázku, kam až je Washington ochotný zájsť v konfrontácii s Ruskom.