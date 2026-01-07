Merz: Nemecko nevylučuje nasadenie vojakov na dohľad nad prímerím na Ukrajine, pôsobili by však mimo jej územia

Nemecko by mohlo vyslať vojakov do budúcej medzinárodnej misie, ktorá by dohliadala na dodržiavanie prímeria na Ukrajine. Pôsobili by však mimo Ukrajiny, pri jej hraniciach. Uviedol to v utorok nemecký kancelár Friedrich Merz.
Len čo sa dohodne monitorovacia misia podporovaná USA, nemecká vláda a parlament „rozhodnú o charaktere a rozsahu nemeckej účasti“, uviedol Merz. Nemecký kancelár povedal, že Berlín zatiaľ „nič nevylučuje“.
Jeho návrh vyslať nemeckých vojakov na územie susedných členských štátov NATO však nešiel tak ďaleko ako prísľuby Francúzska a Británie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré počíta s nasadením vojsk na území Ukrajiny po uzavretí prímeria. Macron povedal, že Paríž by mohol po vojne nasadiť na Ukrajinu „niekoľko tisíc“ francúzskych vojakov.
Bezpečnostné protokoly pre Ukrajinu sú takmer hotové, tvrdí Trumpov vyslanec Witkoff
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok povedala, že ako súčasť bezpečnostných záruk vylučuje nasadenie talianskych vojakov na Ukrajine. Meloniová síce patrí medzi pevné podporovateľky Ukrajiny, ale už viackrát zdôraznila, že Rím nepošle vojakov na zabezpečenie prípadnej mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou. Premiérka označila utorkový samit Koalície ochotných za „konštruktívny a konkrétny“ a dodala, že bezpečnostné záruky budú súčasťou „širšieho balíka dohôd“.
Slovensko sa na samite Koalície ochotných vo Francúzsku nezúčastnilo. Slovenský premiér Robert Fico odmieta vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu. „Slovenská republika nebude umiestňovať žiadnych vojakov na Ukrajine. Vieme však pri realizovaní bezpečnostných záruk pomôcť napríklad logisticky. Hovorím o logistike, ako je napríklad využívanie prepravných trás,“ povedal Fico.