Za posledné dva roky bola prvýkrát prekročená hranica otepľovania o 1,5 stupňa Celzia

Počas ostatných dvoch rokov nastalo prvýkrát prekročenie hranice globálneho otepľovania o 1,5 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov európskej klimatickej služby Copernicus, ktorá uviedla, že globálne teploty stúpajú „nad rámec toho, čo kedy zažili moderní ľudia“.

To neznamená, že medzinárodne dohodnutá hranica otepľovania 1,5 stupňa Celzia bola natrvalo prekročená, ale služba Copernicus uviedla, že sa to nebezpečne blíži. Podľa uvedenej inštitúcie rok 2024 bol najteplejším rokom v histórii. Prekonal rok 2023 a priniesol so sebou klimatické extrémy na všetkých kontinentoch.

Teplý má byť aj tento rok

Britská meteorologická služba predpovedá, že rok 2025 bude tiež patriť medzi tri najteplejšie roky v historických knihách.