Vznikla zbierka pre Pohodu. Za pár hodín ľudia vyzbierali takmer 42-tisíc eur

Na portáli Donio.sk bola spustená výzva na podporu festivalu Pohoda. Iniciátori výzvy pochádzajú z oblasti kreatívneho priemyslu.

„Neinivestičný fond Donio poskytol tejto iniciatíve maximálnu podporu a založil v ich mene výzvu. Budeme radi, ak spoločne pomôžeme Michalovi Kaščákovi a festivalu Pohoda pokračovať,“ informovala správkyňa Donio Zuzana Suchová.

Iniciátorov výzvy je viacero

Za iniciovaním výzvy stoja Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, SHARPE festival, platforma Otvorená Kultúra!, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Uprising festival, Bratislavské Jazzové Dni, Spoločnosť Mariána Vargu, Konvergencie, Flaam festival, Festival 66 hodín, Festival Atmosféra, Rock For People z ČR, Lala Slovak Music Export, Nová Cvernovka, a tiež klub Pink Whale.

Festival v piatok 12. júla zasiahla festival Pohoda silná búrka spojená s vetrom, pričom sa zrútil stan. Zranených bolo niekoľko desiatok osôb.

„Pohoda nám roky prináša nádej, lásku, spolupatričnosť, rešpekt k inakosti. Rozhodli sme sa ju po piatkovej búrkovej smršti touto formou podporiť a dať vám priestor sa k nám pridať,“ uvádza sa vo výzve. Iniciátori upozorňujú, že festival, ktorý vznikol v roku 1997, nie je len umeleckým podujatím, ale aj miestom stretnutí s „blízkymi i neznámymi a spoločne vytvára jedinečnú oázu pohody“.

Najlepší stredne veľký festival v Európe

Výzva tiež pripomína, že festival Pohoda bol vlani ocenený ako najlepší stredne veľký festival v Európe (ocenenie Best Medium Sized Festival, European Festival Awards), a okrem toho prináša podujatia zamerané na dôležité spoločenské témy, ako napríklad Koncert pre všímavých, Koncert pre Martinu a Jána, Koncert pre Ukrajinu, Slovenská krčma či Slovenská tepláreň.

Výzva konštatuje, že situácia s kultúrou je na Slovensku vo všeobecnosti zlá, uškodila jej pandémia aj inflácia.

„Finančné ťažkosti, i keď nie tragické, sa nevyhli ani Pohode. Tento ročník festivalu mal byť ten, ktorým by sa Pohoda dostala sama viac do pohody. Nestalo sa tak, podujatie zrušila búrková smršť,“ píše sa ďalej vo výzve poukazujúc na to, že organizátori sa z bezpečnostných dôvodov rozhodli nepokračovať a festival tento rok predčasne ukončiť.

So SHMÚ spolupracuje

Výzva zdôrazňuje, že festival Pohoda od tragédie, ktorá ho zasiahla pred niekoľkými rokmi, prešiel viacerými zmenami. Vymenil dodávateľa stanov a úzko spolupracuje so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý i tento rok priamo na festivale vystríhal pred počasím.

„Žiaľ, búrky sa nedajú predpovedať s dokonalou presnosťou a mnohí sa tento rok nestihli dostatočne chrániť,“ uvádza sa vo výzve.

V čase spracovanie textu na výzvu prispelo viac ako 1 300 darcov, a to celkovou sumou temer 42-tisíc eur. Finančné dary oscilovali okolo súm 10, 20, 25 či 50 eur, no objavili sa aj sumy ako 100, 150 či 777 eur. Do ukončenia výzvy ostáva 29 dní.