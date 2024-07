Čaputovú mrzí predčasné ukončenie Pohody. Ocenila desiatky príbehov pomoci, podpory a solidarity

Exprezidentku Zuzanu Čaputovú mrzí, že sa predčasne ukončil tohtoročný festival Pohoda. Zároveň momentálne myslí na všetkých zranených a praje im skoré uzdravenie.

Okrem toho ocenila desiatky príbehov pomoci, podpory a solidarity. „Vždy som verila v empatické a pomáhajúce Slovensko. Som vďačná, že aj teraz sa ľudia v krízovej situácii prejavili správne,“ napísala na sociálnej sieti.

Michalovi Kaščákovi a ďalším organizátorom festivalu exprezidentka odkázala, aby sa nevzdávali a už teraz sa teší na stretnutie na budúcoročnom festivale.

Exprezidentka Čaputová mala v sobotu na festivale absolvovať diskusiu s Erikom Taberym. „Tí, čo Pohodu poznáte, viete, že tento festival zďaleka nie je len o hudbe. Je o komunite zdieľajúcej spoločné hodnoty, je o ľudskosti, je o úprimnej radosti zo stretnutí a kamarátstiev, je o inšpirácii zo zaujímavých debát. Pohodu netvoria len interpreti a kapely, ktoré prídu zahrať. Festival musel skončiť, ale pohoda nemusí. Prenesme si pohodu domov, do našej každodennosti, do našich komunít, obcí a miest. Slovensko to dnes veľmi potrebuje,“ uviedla.