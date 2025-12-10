Zamestnanci nemocnice Milosrdných bratov kritizujú nové vedenie, hovoria o zastrašovaní a rozsiahlych zmenách

Skupina zamestnancov Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave sa v stredu prostredníctvom sociálnej siete Facebook rozhodla upozorniť na vážnu situáciu v zariadení, ktorá podľa nich nastala po nástupe nového vedenia v októbri 2024. Na stránke „Nekŕmte nás odpadom“ zverejnili výzvu, v ktorej kritizujú viaceré aspekty fungovania nemocnice, poukazujú na narastajúce napätie a vyjadrujú podporu svojim kolegom.
Nová štruktúra
Autori statusu uvádzajú, že realita každodennej práce je podľa ich slov v ostrom rozpore s verejnými vyhláseniami vedenia o transparentnosti a otvorenej komunikácii. Tvrdia, že napriek zákazu kontaktovať médiá považovali za nevyhnutné informovať verejnosť o stave, ktorý podľa nich ohrozuje nielen pracovné prostredie, ale aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Infekčný pavilón na Kramároch prechádza rozsiahlymi opravami, renovácia bude stáť viac ako desať miliónov
Za jeden z hlavných problémov označujú novú organizačnú štruktúru, ktorá podľa ich slov nahradila dlhodobo funkčný model riaditeľa a námestníkov systémom viacerých riaditeľov pod vedením generálneho riaditeľa. Zamestnanci uvádzajú, že nerozumejú dôvodom tejto zmeny, pričom podľa nich nepriniesla zlepšenie chodu nemocnice, ale zvýšila náklady na manažment.
Zastrašovanie a nedôvera
Ďalším z bodov výzvy je kritika spôsobu riadenia, ktoré podľa zamestnancov nadobudlo direktívny charakter. Otvorená komunikácia sa podľa ich slov zmenila na sériu príkazov a e-mailových inštrukcií bez možnosti diskusie. Zamestnanci hovoria o pocite zastrašovania, strate dôvery a narušení dlhoročných pracovných vzťahov. Vedenie má podľa nich aktívne vyhľadávať osoby, ktoré šíria kritické informácie, čo považujú za neetické.
Najlepšie nemocnice za rok 2025 sú už známe, medzi favoritmi je aj nový hráč
Ako jeden z príznakov napätej atmosféry označujú aj to, že tento rok sa neuskutočnil tradičný vianočný večierok pre zamestnancov. Negatívne vnímaná bola aj pozvánka na neformálne stretnutie s riaditeľom, ktorá podľa zamestnancov prebehla počas ranných hodín, keď sú pracovné povinnosti najintenzívnejšie.
Poplatok za služby
V texte sa ďalej uvádza, že od riaditeľky ošetrovateľstva prišiel interný pokyn odmietnuť pacienta, ktorý neuhradí 30 eur za nemedicínske služby. Zamestnanci upozorňujú, že v prípade neposlúchnutia hrozia sankcie. Takýto prístup považujú za v rozpore s etickými princípmi zdravotníckej profesie. Kritizujú aj to, že tento poplatok má byť uplatňovaný aj voči zdravotníkom.
Rozdiely v platbách nemocniciam sa prehlbujú, efektivita podľa analytikov nie je rozhodujúcim faktorom
Zamestnanci tiež spochybňujú finančné rozhodnutia vedenia. Hoci nové vedenie argumentuje zlým hospodárením predchádzajúcej garnitúry, podľa zamestnancov dochádza k investíciám do renovácie kancelárií a manažérskych priestorov, zatiaľ čo samotní zdravotníci pracujú so zastaranou technikou, ktorá im komplikuje výkon povolania. Vyjadrujú prekvapenie nad tým, že rehoľa Milosrdných bratov, ktorá nemocnicu spravuje, podľa dostupných informácií nekontroluje využívanie poskytnutých finančných prostriedkov.
Prepustenie pracovníkov
Vo výzve sa uvádza aj obava z rozsiahlych zmien. Podľa neoficiálnych, ale viacerými zamestnancami potvrdených informácií, nemocnica pripravuje uzavretie viacerých kľúčových oddelení, vrátane chirurgie, ARO, operačných sál a chirurgickej pohotovostnej ambulancie. S týmito zmenami má byť spojené aj plánované prepustenie približne deväťdesiatich pracovníkov. Autori výzvy tvrdia, že proces prebieha bez otvorenej komunikácie a obávajú sa, že ide o začiatok privatizácie časti nemocnice na úkor rehole i pacientov.
Lekárskym odborárom chýba stanovisko k správe NKÚ o financovaní zdravotníctva, vyzývajú vládu na mimoriadne zasadnutie
Zamestnanci sa sťažujú aj na zhoršené pracovné podmienky. V porovnaní s inými zariadeniami uvádzajú nižšie mzdy, absenciu benefitov a neustály tlak. Napriek tomu sa podľa ich slov od nich očakáva maximálne nasadenie, úsmev a profesionálne správanie. „Dlho sme mlčali, no tlak je už neúnosný. Pracujeme pod obrovským stresom, sme vyčerpaní a nemocnica stráca dôveru pacientov aj zamestnancov,“ konštatujú.