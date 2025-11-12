LOZ žiada preverenie viacerých úväzkov riaditeľa UNB Alexandra Mayera, podnety smerovali na viaceré verejné inštitúcie

LOZ považuje za dôležité preveriť, či v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení Zákonníka práce.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZDRAVOTNÍCTVO: Inovatívna operácia chrbtice
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer počas tlačovej besedy k predstaveniu inovatívnej techniky operácie chrbtice za asistencie robotickej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Bratislava - Nemocnici Ružinov. Bratislava, 24. október 2024. Foto: archívna, SITA/Milan Illík
Lekárske odborové združenie (LOZ) sa obrátilo na viaceré verejné inštitúcie so žiadosťou o preverenie súladu viacerých pracovných úväzkov riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexandra Mayera s platnou legislatívou. Podnety boli adresované Národnému inšpektorátu práce, Finančnej správe SR,Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a Sociálnej poisťovni.

Porušenie Zákonníka práce

Podľa odborárov existujú verejne dostupné informácie, podľa ktorých mal riaditeľ UNB vykonávať okrem svojej hlavnej funkcie aj ďalšie pracovné činnosti v rôznych štátnych inštitúciách.

Konkrétne sa spomínajú úväzky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity, chirurgickej klinike UNB, Úrade verejného zdravotníctva SR a Štatistickom úrade SR. Celkový rozsah pracovných pomerov mal podľa zverejnených údajov dosahovať až 288 %.

LOZ považuje za dôležité preveriť, či v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení Zákonníka práce, najmä v súvislosti so súbehom pracovných pomerov, pracovnou dobou a nakladaním s verejnými prostriedkami. Zároveň vyzýva príslušné orgány, aby posúdili, či riaditeľ všetky pracovné povinnosti reálne vykonával.

Poberenie odmien

V prípade, že sa podozrenia týkajúce sa neplnenia pracovných povinností a neoprávneného poberania odmien potvrdia, LOZ očakáva, že kompetentné orgány zabezpečia nápravu vzniknutej situácie.

Zároveň poukazuje na riziko, že nadmerný počet súbežných pracovných úväzkov môže ovplyvniť schopnosť riadne vykonávať manažérsku funkciu vo verejnej inštitúcii takého významu, akou je najväčšia nemocnica na Slovensku, čo sa môže negatívne prejaviť na jej fungovaní.

