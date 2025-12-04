Infekčný pavilón na Kramároch prechádza rozsiahlymi opravami, renovácia bude stáť viac ako desať miliónov

Obnova zahŕňa výmenu okien, opravu strešných plôch a renováciu fasád.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kramáre, Nemocnica
Foto: www.facebook.com.
Bratislava Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava spustila rekonštrukciu Infekčného pavilónu, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice akad. Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch. Projekt obnovy je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, pričom vláda Slovenskej republiky schválila na tento účel sumu 10,5 milióna eur.

Peniaze boli pridelené prostredníctvom priamej výzvy Ministerstva dopravy. Finančné prostriedky budú využité na obnovu exteriérov dvoch nemocničných objektov – okrem Infekčného pavilónu ide aj o budovu polikliniky na Kramároch. Obnova zahŕňa výmenu okien, opravu strešných plôch a renováciu fasád.

Na Infekčnom pavilóne sa už začalo s realizáciou, aktuálne prebiehajú práce na streche, fasáde, balkónoch a výplniach otvorov. Budova, ktorá slúži pacientom viac než päť desaťročí, je technicky zastaraná a rekonštrukcia bola podľa vedenia nemocnice nevyhnutná už dlhší čas.

„Sčasti sa nám podarilo zmodernizovať vnútorné priestory Kliniky infektológie a geografickej medicíny, ktorá je súčasťou našej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Teší ma, že sme sa konečne dostali aj k exteriéru, ktorý bol roky v zlom stave. Naši pacienti potrebujú dôstojné prostredie a preto sme sa o túto rekonštrukciu snažili už dávnejšie. Mám však ambíciu pokračovať v modernizácii ďalších častí nemocnice, a dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť zdroje aj na ďalšie investície,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer. Komplexná obnova Infekčného pavilónu a priľahlej polikliniky má byť podľa plánov dokončená do konca roka 2026.

Viac k osobe: Alexander Mayer
Firmy a inštitúcie: Centrum KramáreMinisterstvo dopravy SRUniverzitná nemocnica Bratislava
Okruhy tém: infekčný pavilón Infektológia Plán obnovy a odolnosti SR Rekonštrukcia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk