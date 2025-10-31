Nemocnica v Liptovskom Mikuláši bude mať magnetickú rezonanciu, vyšetrenia skrátia čakanie tisícom pacientov - VIDEO

Obyvatelia Liptovského Mikuláša a širokého okolia sa už nebudú musieť objednávať na magnetickú rezonanciu do vzdialených miest. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu pribudne moderné diagnostické zariadenie, ktoré bude k dispozícii najneskôr od 30. júna budúceho roka. Na jeho kúpu pôjde takmer dva milióny eur z Plánu obnovy.
Novinku oznámil minister zdravotníctva Kamil Šaško na stredajšej tlačovej konferencii v nemocnici za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho krajaEriky Jurinovej a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča.
„Keď som hovoril s predstaviteľmi nemocnice, bolo mi jasne povedané, že práve magnetická rezonancia je pre nich kľúčová. Ide o technológiu, ktorá umožňuje presnú diagnostiku, šetrnejší prístup k pacientom a rýchlejšie rozhodovanie pri liečbe,“ uviedol minister.
Významná úľava pre pacientov
Ročne potrebuje toto vyšetrenie viac ako 2 500 obyvateľov okresu, ktorí doposiaľ čakali niekoľko mesiacov alebo cestovali do nemocníc v Ružomberku, Poprade či Dolnom Kubíne. Zavedenie prístroja tak predstavuje významnú úľavu pre pacientov aj personál.
„Už čoskoro budú mať všetci títo ľudia modernú diagnostiku priamo doma, v Liptovskom Mikuláši. Pre našich obyvateľov to znamená viac istoty, menej strachu, rýchlejšiu pomoc a väčšiu šancu na uzdravenie,“ povedal primátor Blcháč.
Nemocnica zažíva výrazný posun
Nemocnica v Liptovskom Mikuláši zažíva podľa vedenia výrazný posun. V tomto roku bola zaradená medzi regionálne nemocnice druhej úrovne, čím sa jej otvorili nové možnosti rozvoja. Riaditeľka Ľudmila Pohančeníková informovala, že okrem nového diagnostického prístroja sa v rámci Plánu obnovy zrekonštruovalo aj psychiatrické oddelenie vrátane zriadenia seklúznych izieb a pripravuje sa otvorenie psychosociálneho centra.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pripomenula, že kraj o zriadenie magnetickej rezonancie usiloval niekoľko rokov. „Som veľmi rada, že ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo financie na magnetickú rezonanciu pre Liptovský Mikuláš, ale aj pre Trstenú a Čadcu, kde budú takisto zakúpené nové prístroje,“ dodala.
Zavedenie magnetickej rezonancie je tak podľa všetkých zúčastnených významným krokom k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne a zvyšuje šancu na rýchlu a presnú diagnostiku pre tisíce pacientov.