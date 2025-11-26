Klauni z Červeného nosa rozveselili už aj dospelých, navštívili onkologické oddelenia naprieč Slovenskom

Profesionálni zdravotní klauni a klaunky z občianskeho združenia Červený nos opäť rozveselili hospitalizovaných pacientov, tentoraz na onkologických oddeleniach pre dospelých. Ich špeciálne novembrové návštevy sa konali v šiestich nemocniciach na Slovensku a vyvrcholili včera 25. novembra v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Klaunským umením, humorom a hudbou priniesli pacientom odľahčenie v náročnom období liečby.
Verejnosť pozná zdravotných klaunov predovšetkým z detských oddelení, kde sú pravidelnými hosťami. V novembri však už tradične rozšírili svoju pôsobnosť aj na dospelých pacientov s onkologickými diagnózami. Klaunské dvojice navštívili šesť nemocníc v rôznych častiach Slovenska.
„Cieľom týchto návštev je vniesť medzi pacientov radosť, humor a hudbu, ktoré im môžu aspoň na chvíľu uľahčiť pobyt v nemocnici,” uviedol umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák.
Pacientom chcú priniesť trocha radosti
Poslednú z tohtoročných návštev absolvovali zdravotní klauni Stanislava Kašperová a Boris Srník na Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. „Snažíme sa pacientom priniesť trocha radosti, smiechu a preniesť im myšlienky inam. A funguje to,” povedal Srník.
Prínos takýchto návštev ocenil aj prednosta kliniky Tomáš Guman. „My sa na Červené nosy vždy veľmi tešíme, lebo prinášajú na našu kliniku a medzi pacientov dobrú náladu, čo veľmi pozitívne vplýva na priebeh hospitalizácie aj na tie ďalšie dni, ktoré strávia u nás na lôžku,” povedal.
Fantastickí aj pre dospelých
Jedna z prvých novembrových návštev sa konala v Národnom onkologickom ústave na Klinike chirurgickej onkológie v Bratislave. Klauni Kristína Šťastná a Ján Morávek tam rozosmiali napríklad aj pacientku Ľudmilu. „Klauni mi urobili veľkú radosť, zaspievali, zahrali a rozosmiali ma. Aj keď sme chorí, chceme sa smiať,” povedala.
Pani Katarína, ktorá ich dovtedy poznala iba z médií a sociálnych sietí, dodala: „Stretnúť ich takto v nemocnici je naozaj zážitok, sú fantastickí aj pre dospelých a dokážu úplne zmeniť atmosféru na izbe. Mňa dokonca roztancovali.”
Špeciálny výcvik
Zdravotní klauni, ktorí sa venujú dospelým pacientom, absolvovali špeciálny výcvik zohľadňujúci špecifiká komunikácie s touto cieľovou skupinou. „Dospelí potrebujú trocha iný prístup, iný druh humoru, ale bavia a hrajú sa rovnako radi ako deti,” uviedol zdravotný klaun Milan Chalmovský alias doktor Žinčica, ktorý navštívil spolu s kolegom Lukášom Tandarom Oddelenie klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie v UNB Ružinov.
Okrem Bratislavy a Košíc zavítali zdravotní klauni aj na Onkologickú kliniku SZU vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a na Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v ďalšom slovenskom meste. Program špeciálnych novembrových návštev sa každoročne opakuje a cieľom organizácie Červený nos je pokračovať v ňom aj v ďalších rokoch.