Riaditeľ prešovskej nemocnice Smatana končí vo funkcii, nahradí ho bývalá šéfka štátnej poisťovne

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v PrešoveJuraj Smatana končí na vlastnú žiadosť po takmer dvoch rokoch vo svojej funkcii. Ako informovala PR manažérka prešovskej nemocnice Martina Pavliková, Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii z osobných a zdravotných dôvodov.
Minister obrany Robert Kaliňák, do pôsobnosti ktorého nemocnica patrí, žiadosti Smatanu vyhovel. Na poste riaditeľa pôsobil od 7. decembra 2023, vo funkcii oficiálne končí vo štvrtok 13. novembra, avšak naďalej zostáva zamestnancom nemocnice.
LOZ žiada preverenie viacerých úväzkov riaditeľa UNB Alexandra Mayera, podnety smerovali na viaceré verejné inštitúcie
Od 14. novembra sa vedenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Prešov ujme Ľubica Hlinková. Nová riaditeľka prešovskej nemocnice začala v zdravotníctve pôsobiť od roku 1989 ako zdravotná sestra.
V roku 2007 prišla do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde prešla viacerými pozíciami, až sa v októbri 2018 ujala funkcie generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva štátnej poisťovne. Vo funkcii skončila v marci 2020. Dočasne sa do nej ešte vrátila v októbri 2023 a bez udania dôvodu z nej bola odvolaná v januári 2024.