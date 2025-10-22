Výdavkové limity brzdia financovanie zdravotníctva, poskytovatelia očakávajú legislatívnu zmenu už v novembri

Jej účinnosť by tak mohla začať 1. januára 2025.
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SRMichalom Štofkom o rozpočte na rok 2026 a aktuálnych výzvach v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Výdavkové limity je potrebné riešiť

Hoci sú podľa rokovacích partnerov príjmy štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo vyššie než výdavky, systémové obmedzenia znemožňujú efektívne využitie týchto prostriedkov.

Úvodom chceme vyjadriť vďaku za konštruktívnu a pravidelnú komunikáciu zo strany zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR. Je však paradoxné, že aj keď sú príjmy štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo vyššie ako výdavky, kvôli takzvaným výdavkovým limitom, ktoré boli zavedené v rámci Plánu obnovy a odolnosti, sa tieto prostriedky nedostávajú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výdavkové limity predstavujú výzvu, ktorú budeme musieť nevyhnutne riešiť v blízkej budúcnosti,“ upozornil Igor Pramuk, viceprezident AZZZ SR pre zdravotníctvo.

Legislatívne zmeny v zdravotníctve

Rokovanie sa nieslo aj v duchu príprav na legislatívne zmeny. Účastníci sa jednohlasne zhodli na tom, že Programová vyhláška je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kľúčovým dokumentom. Michal Štofko prisľúbil, že ministerstvo má ambíciu predložiť Programovú vyhlášku pre zdravotníctvo do legislatívneho procesu už v priebehu novembra.

Jej účinnosť by tak mohla začať 1. januára 2025, čo by znamenalo zásadnú zmenu oproti minulosti, keď bola vyhláška zverejnená až v marci a poskytovatelia nemali možnosť včas plánovať svoje zdroje.

Predčasné zverejnenie vyhlášky by podľa AZZZ SR mohlo zvýšiť transparentnosť a zlepšiť predvídateľnosť v zdravotníckom sektore, ktorý sa dlhodobo potýka s podfinancovaním a nedostatkom stability v oblasti plánovania výdavkov.

