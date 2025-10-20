Európska výzva VR Health Champions ponúka až 640 000 eur na rozvoj XR technológií v zdravotníctve

Európska únia podporuje rozvoj technológií virtuálnej a rozšírenej reality (XR) v zdravotníctve prostredníctvom verejnej výzvy VR Health Champions, ktorá ponúka financovanie až do výšky 640 000 eur. Malé a stredné podniky z celej Európy môžu získať až 60 000 eur na vývoj inovatívnych riešení v oblasti XR, ktoré zlepšujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, medicínske vzdelávanie a zapojenie pacientov.
Štvrtý najväčší segment
XR technológie, zahŕňajúce virtuálnu realitu (VR) a rozšírenú realitu (AR), zaznamenávajú dynamický rast s odhadovanou hodnotou trhu do roku 2025 medzi 35 až 64 miliardami eur, pričom zdravotníctvo je štvrtým najväčším segmentom. Výzva VR Health Champions, súčasť iniciatívy EIT Health v hodnote 7,8 milióna eur, spája malé a stredné podniky s poprednými európskymi inovátormi, ktorí vyvíjajú riešenia ako autonómne okuliare pre zrakovo postihnutých, VR terapiu pre neurovývojové poruchy, či školenia zdravotníkov s využitím generatívnej AI.
Projekt koordinuje Instituto Pedro Nunes (IPN) a spolukoordinuje EIT Health InnoStars, ktorý podporuje inovácie v strednej, východnej a južnej Európe. Výzva je otvorená pre firmy so skúsenosťami v klinickom výskume, medicínskom zobrazovaní, IT, umelej inteligencii, regulácii a ďalších oblastiach, ktoré môžu pomôcť prekonať prekážky pri klinickej validácii a uvedení XR riešení na trh.
Informatívny webinár
VR Health Champions sa zameriava na oblasti ako navigácia počas chirurgických zákrokov, terapeutické imerzné hry, kognitívne hodnotenie, lekárske vzdelávanie a prispôsobenie VR headsetov pre medicínske použitie. Výzva podporuje posun riešení z funkčných prototypov na plne overené klinické produkty.
Informatívny webinár pre záujemcov sa uskutoční 22. októbra 2025, prihlášky je možné podávať do 30. novembra 2025. Viac informácií nájdu záujemcovia na https://vrhealthchampions.eu/get-involved.
EIT Health je sieť viac ako 100 partnerov, ktorá podporuje inovácie v zdravotníctve a pomáha startupom a scaleupom získať investície a uviesť riešenia na trh. Klaster InnoStars sa zameriava na podporu inovácií v mierne inovatívnych regiónoch Európy vrátane Slovenska.