VšZP podporuje preočkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu. Poistencom preplatí polovicu ceny vakcíny

Poisťovňa pravidelne rozširuje ponuku finančných príspevkov na očkovacie látky.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) rozšírila od 1. januára 2026 finančné príspevky dostupné v rámci Peňaženky zdravia.

Svojim poistencom uhradí polovicu ceny vakcíny Boostrix, ktorá je kombinovanou vakcínou na preočkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu určenou pre deti od 4 rokov veku, adolescentov aj dospelých.

Zodpovedná voľba

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VŠZP Matúš Jurových zdôraznil, že prevencia je medicínsky a ekonomicky zodpovedná voľba, a preto poisťovňa pravidelne rozširuje ponuku finančných príspevkov na očkovacie látky. „Očkovanie chráni pred vážnymi komplikáciami,“ doplnil.

Poisťovňa vysvetlila, že finančný príspevok je možné získať v rámci Peňaženky zdravia v prípadoch, keď nie je vakcína čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia. Ak si teda poistenec vakcínu musí zaplatiť celú, môže si uplatniť príspevok na jej polovicu z Peňaženky zdravia.

Príspevok na lieky na doplatok

V prípade, že je očkovacia látka čiastočne hradená, môže poistenec využiť príspevok na lieky na doplatok. Vakcínu predpisuje ošetrujúci lekár a príspevok je zameraný najmä na preočkovanie.

Peňaženka zdravia je benefitný produkt VŠZP, ktorý umožňuje skupinám získať finančný príspevok až do výšky 800 eur a jednotlivcom do 100 eur na podporu zdravia.

VŠZP je s takmer tromi miliónmi poistencov najväčšou poisťovňou na Slovensku, ktorá do zdravotného systému vracia rekordných 97 % príjmov. Priemerné náklady na jedného poistenca dosahujú 1 746 eur ročne, čo predstavuje najvyššie investície do zdravia.

S viac než 11-tisíc poskytovateľmi v zmluvnej sieti zabezpečuje širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa schvaľuje takmer 87 % žiadostí o lieky na výnimku, čo je najvyššia miera schvaľovania v sektore.

V ponuke má viac ako 150 benefitov, pričom veľká časť je zameraná na prevenciu a včasné odhalenie zdravotných problémov. VŠZP taktiež neustále digitalizuje a rozširuje svoje služby, pričom kladie dôraz na dostupnú a kvalitnú liečbu, najmä v prípade vážnych diagnóz.

