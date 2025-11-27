Všeobecná zdravotná poisťovňa piaty raz obhájila prvenstvo v dôveryhodnosti. Čo stojí za jej úspechom?

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa už piaty rok za sebou umiestnila na prvom mieste v hodnotení dôveryhodnosti značiek v kategórii zdravotných poisťovní. Ocenenie vyplýva z reprezentatívneho prieskumu medzi dvoma tisíckami slovenských spotrebiteľov, ktorí rozhodovali o najspoľahlivejších značkách za rok 2025.
Za najväčším úspechom tejto poisťovne stojí najmä dlhodobý dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre jej klientov. Aktuálne má VšZP takmer tri milióny poistencov, ktorým sa snaží garantovať nielen širokú sieť poskytovateľov, ale aj efektívne služby.
VšZP predstavuje systém financovania nemocníc. Úhrady sú viazané na skutočne vykonanú zdravotnú starostlivosť
„Všetky rozhodnutia a opatrenia, ktoré vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni robíme, smerujú k tomu, že poistenec je pre nás vždy na prvom mieste. Našimi prioritami je zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre takmer tri milióny našich poistencov. Ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii zdravotných poisťovní vnímame ako veľmi pozitívnu spätnú väzbu od všetkých tých, ktorí sa rozhodli zveriť svoje zdravie do rúk najväčšej zdravotnej poisťovne, pretože potvrdzujú, že naše kroky sú správne,“ uviedol Matúš Jurových, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
VšZP po rokoch strát stabilizovala rozpočet bez pomoci štátu, hospodárske výsledky ukazujú výraznú zmenu
Finančné výsledky VšZP z uplynulých piatich rokov ukazujú, že sa podarilo stabilizovať hospodárenie najväčšej zdravotnej poisťovne v krajine. Z pôvodne stratovej inštitúcie sa postupne stala organizácia s vyrovnaným rozpočtom, ktorá dokáže účelne hospodáriť so zdrojmi verejného zdravotného poistenia.
Rebríček najdôveryhodnejších značiek za aktuálny rok zostavila renomovaná agentúra NIQ už po desiaty raz. V kategórii zdravotných poisťovní si Všeobecná zdravotná poisťovňa odniesla prvenstvo bez prerušenia počas posledných piatich rokov.