VšZP po rokoch strát stabilizovala rozpočet bez pomoci štátu, hospodárske výsledky ukazujú výraznú zmenu

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila podrobnú analýzu svojho hospodárenia za obdobie rokov 2020 až 2025. Analýza dokumentuje prechod poisťovne od hlbokých strát k stabilnému hospodáreniu s vyrovnaným rozpočtom a dôrazom na efektívne využívanie verejných zdrojov.
Hospodárske výsledky poisťovne za posledných päť rokov ukazujú výraznú zmenu. V rokoch 2020 až 2022 dosiahla kumulovanú stratu vo výške 354,7 milióna eur, pričom najvyšší deficit bol zaznamenaný v roku 2022, keď strata predstavovala 153,8 milióna eur. V roku 2023 však nastal zlom a poisťovňa po dlhom období zaznamenala kladný hospodársky výsledok 8,3 milióna eur.
Dodatočné zaťaženie rozpočtu
Tento vývoj bol podporený dodatočným navýšením zdrojov za poistencov štátu. Trend sa podarilo udržať aj v roku 2024, keď VšZP dosiahla zisk desať miliónov eur pri celkovom obrate presahujúcom päť miliárd eur, a to už bez akéhokoľvek dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu.
Významný zlom nastal v apríli 2024, keď do predstavenstva poisťovne nastúpil Matúš Jurových. V tom období čelila VšZP prognóze straty 186 miliónov eur a hrozbe zavedenia ozdravného plánu zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
„Pri nástupe do funkcie som prevzal zodpovednosť za inštitúciu v zložitej finančnej situácii. Spolu s tímom sme implementovali sériu opatrení zameraných na efektívnejšie hospodárenie,“ uviedol Jurových.
Racionalizačné opatrenia
V rámci transformácie poisťovňa prehodnotila koncepciu nákupu zdravotnej starostlivosti, upravila zmluvné vzťahy s poskytovateľmi, zefektívnila liekovú politiku, posilnila revíznu činnosť a optimalizovala prevádzkové náklady.
Zavedené racionalizačné opatrenia sa odrazili na konkrétnych výsledkoch. Len v oblasti vlastnej prevádzky ušetrila VšZP desať miliónov eur. Poisťovňa zároveň prehodnotila výkonnostné parametre nemocníc a upravila zmluvné podmienky s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Všetky zmeny boli realizované s dôrazom na zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. VšZP naďalej schvaľuje 87 percent žiadostí o lieky na výnimku, čo predstavuje najvyššiu mieru v sektore.
K 30. septembru 2025 vykázala poisťovňa hospodársky výsledok vo výške 12 miliónov eur, čo znamená zlepšenie o 62 miliónov oproti pôvodným predpokladom. VšZP očakáva, že rok 2025 ukončí minimálne s vyrovnaným hospodárením.
Najdôveryhodnejšia značka
„Pokračujeme v nastavenej stratégii efektívneho riadenia zdrojov. Na prevádzke plánujeme v tomto roku ušetriť ďalších desať miliónov eur, pričom k septembru sme už realizovali úspory vo výške osem miliónov,“ informoval generálny riaditeľ.
Pozitívny vývoj v oblasti hospodárenia a transparentnosti zaznamenali aj nezávislé organizácie. Transparency International Slovensko zaradilo VšZP na druhé miesto v rebríčku transparentnosti verejných firiem za rok 2024. Oproti 18. miestu z roku 2019 ide o výrazný posun.
„Zvýšený dôraz na transparentnosť je o to cennejší, že poisťovňa sa dlhodobo musí vyrovnávať s inými závažnými výzvami a je tak aj pod väčším verejným tlakom,“ uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko.
VšZP zároveň získala ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii zdravotných poisťovní, a to už po štvrtý raz za sebou. Platforma Transparex jej udelila tretie miesto za zodpovedné obstarávanie.
Schvaľovanie žiadostí na lieky
Poisťovňa zároveň dokázala, že efektívne hospodárenie nebráni výrazným investíciám do zdravotnej starostlivosti. V roku 2024 prekročila zákonné minimum o 220 miliónov eur. Tieto prostriedky boli použité priamo v prospech poistencov a neostali v rezervách.
Z aktuálnych údajov vyplýva, že 97 percent príjmov poisťovne smeruje späť do zdravotného systému. Poisťovňa má zazmluvnených viac ako 11 000 poskytovateľov a priemerné náklady na jedného poistenca dosahujú 1 746 eur ročne.
Miera schvaľovania žiadostí o lieky na výnimku je na úrovni 87 percent a celý rok 2024 VšZP zvládla bez dodatočného financovania zo štátneho rozpočtu. Výdavky na marketing sa pohybovali len na úrovni 0,98 eura na jedného poistenca, čo je výrazne menej ako u konkurencie.
Zachovanie kvality starostlivosti
K objektívnemu zhodnoteniu patrí aj pripomenutie, že pozitívny výsledok v roku 2023 bol podporený dodatočnými zdrojmi zo štátu za poistencov. V roku 2024 však poisťovňa hospodárila už bez takéhoto navýšenia a napriek tomu dosiahla pozitívny výsledok.
VšZP zároveň deklaruje, že všetky úsporné opatrenia realizuje s dôrazom na zachovanie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Pokračuje v rozširovaní preventívnych programov, digitalizácii služieb a modernizácii komunikácie s poistencami.
„Našou zodpovednosťou je efektívne hospodáriť s verejnými zdrojmi a zároveň zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre takmer tri milióny poistencov. Tento záväzok berieme vážne,“ zdôraznil Jurových.
Vedenie poisťovne verí, že implementované opatrenia sú dlhodobo udržateľné. „Od štátnej poisťovne sa očakáva vyrovnané hospodárenie bez dodatočného zaťažovania verejných financií. Výsledky za posledné dva roky naznačujú, že tento cieľ je reálne dosiahnuť,“ uzatvoril generálny riaditeľ.