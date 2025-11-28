VÚSCH rozšíri ponuku zákrokov pre poistencov VšZP, znížia sa tak aj počty čakajúcich pacientov

Podľa riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o významný krok, ktorý zlepší dostupnosť špecializovanej starostlivosti pre širokú skupinu poistencov.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Foto: archívne, SITA/Ivan Fleischer.
Slovensko

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach rozšíri v posledných dvoch mesiacoch roka objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Vďaka navýšeniu zmluvného objemu finančných prostriedkov sa zníži počet pacientov čakajúcich na plánované výkony, pričom zariadenie disponuje dostatočnými kapacitami aj odborným personálom na zvládnutie tohto zvýšeného počtu výkonov.

Zlepšenie dostupnosti

Vážime si ústretovosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá pozitívne reagovala na našu žiadosť o navýšenie rozpočtu. Pre lepšiu predstavu – navýšené financie nám umožnia vykonať napríklad 200 diagnostických katetrizácií alebo selektívnych koronarografií, 23 operácií srdcových chlopní, 25 koronárnych bypassov či pokryť 72 bežných plánovaných hospitalizácií,“ uviedol riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.

Podľa slov riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúša Jurovýcha ide o významný krok, ktorý zlepší dostupnosť špecializovanej starostlivosti pre širokú skupinu poistencov. „Som rád, že týmto rozhodnutím umožníme viacerým našim poistencom využiť špičkovú zdravotnú starostlivosť vo významnom kardiologickom centre, ktoré poskytuje komplexné služby v oblasti ochorení srdca a ciev,“ poznamenal.

Modernizácia vybavenia

Popri navýšenom objeme výkonov ústav pokračuje aj v modernizácii technického vybavenia. Aktuálne finalizuje prípravy na spustenie nového pracoviska magnetickej rezonancie, ktoré by malo významne zefektívniť a spresniť diagnostické postupy. Ústav má zároveň od poisťovne predbežný súhlas na zazmluvnenie tohto pracoviska.

Nové vyšetrenia sa budú prioritne sústreďovať na tzv. kardio MR – zobrazovaciu metódu využívanú pri funkčnej analýze srdcových chlopní a zisťovaní charakteristík srdcového tkaniva. V rámci východného Slovenska pôjde o jediné pracovisko, ktoré takéto vyšetrenie poskytne. Táto inovácia rozšíri dostupnosť moderných diagnostických metód pre široké spektrum pacientov v regióne.

