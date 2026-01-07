Poistenci si v Peňaženke zdravia nájdu ďalšiu novinku, VšZP prepláca polovicu ceny vakcíny proti hepatitíde A pre deti a mladistvých

Všeobecná zdravotná poisťovňa od začiatku januára rozšírila ponuku benefitov v oblasti nepovinného očkovania.
Novinkou v rámci programu Peňaženka zdravia je finančný príspevok na očkovaciu látku HAVRIX 720 Junior monodose, ktorá slúži na ochranu proti vírusu hepatitídy typu A. Poistenci tak môžu ušetriť polovicu nákladov na vakcínu predpísanú lekárom.
Rozšírenie preventívnej ochrany
Poisťovňa doteraz poskytovala podporu na kombinovanú vakcínu proti hepatitíde A a B pre poistencov od 16 rokov. Od 1. januára sa však možnosti preventívnej ochrany rozšírili aj o samostatnú vakcínu HAVRIX 720 Junior monodose.
Tá je určená pre deti od jedného roka do pätnásť rokov vrátane, ako aj podľa potreby pre mladých poistencov vo veku od 16 do 18 rokov. Presné podmienky na čerpanie tohto príspevku sú dostupné v elektronickej Peňaženke zdravia.
Infekcia postihujúca pečeň
Hepatitída A je infekcia postihujúca pečeň, ktorá sa šíri predovšetkým kontaktom s infikovanými osobami, nedostatočnou hygienou alebo konzumáciou kontaminovanej vody, jedla či nápojov. Ochorenie môže prebiehať s rôznou intenzitou – od miernych príznakov ako horúčka, únava, nechutenstvo a tráviace ťažkosti, až po závažné stavy vyžadujúce hospitalizáciu. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj k akútnemu zlyhaniu pečene.
Očkovacia látka HAVRIX 720 Junior monodose napomáha organizmu vytvoriť si protilátky, ktoré poskytujú ochranu proti vírusu. Hoci nie všetci zaočkovaní získajú rovnakú mieru imunity, očkovanie významne znižuje riziko nákazy. Pre dlhodobú ochranu sa odporúča podať posilňovaciu dávku medzi 6. až 12. mesiacom po prvej aplikácii, no druhá dávka môže byť podaná aj neskôr, až do piatich rokov od začiatku očkovania.