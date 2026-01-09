RSV vírus najviac ohrozuje dojčatá a starších ľudí, VšZP teraz poskytuje príspevok na vakcínu

Od začiatku tohto roka Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala poskytovať finančný príspevok na očkovaciu látku Abrysvo, ktorá slúži na prevenciu ochorení spôsobených respiračným syncyciálnym vírusom, známejším ako RSV. Tento vírus je častou príčinou závažných respiračných infekcií a hospitalizácií, najmä u veľmi malých detí a starších osôb, ktorí patria medzi najviac ohrozené skupiny.
Respiračný syncyciálny vírus patrí k najrozšírenejším pôvodcom infekcií dolných dýchacích ciest a každoročne výrazne zaťažuje ambulantné zápaly aj nemocničné lôžka. Podľa európskych odhadov je s RSV spojených približne 213 tisíc hospitalizácií detí do piatich rokov a približne 158 tisíc hospitalizácií dospelých. U väčšiny infikovaných sa ochorenie prejaví miernymi príznakmi podobnými nádche, no u dojčiat, starších ľudí a chronicky chorých pacientov môže viesť k ťažkým stavom, ako sú bronchiolitída či zápal pľúc. RSV sa šíri kvapôčkovou cestou a je vysoko nákazlivý.
Očkovanie je jednorazové
VšZP sa rozhodla podporiť očkovanie v tých skupinách, kde očkovanie prináša najvyšší zdravotný úžitok. Benefity poisťovne sa zameriavajú na starších poistencov a na tehotné ženy, aby ochrana prenesená z matky pokrývala dojčatá v prvých mesiacoch života, keď je ich riziko najväčšie.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových uviedol, že poisťovňa dlhodobo podporuje opatrenia s preukázaným medicínskym prínosom, ktoré pomáhajú chrániť poistencov pred vážnymi zdravotnými komplikáciami. Pripomenul, že cieľom finančných príspevkov je odstrániť finančnú bariéru pre poistencov, ktorí sa chcú dať zaočkovať.
Nemecký Bayer žaluje výrobcov mRNA vakcín proti Covidu z porušenia patentu
Vakcína Abrysvo je koncipovaná tak, aby poskytovala pasívnu ochranu pred ochoreniami dolných dýchacích ciest spôsobenými RSV u dojčiat od narodenia až do šiestich mesiacov, keď matka dostala imunizáciu počas tehotenstva. Zároveň slúži na aktívnu imunizáciu dospelých vo veku 18 a viac rokov na prevenciu rovnakých ochorení. Odporúča sa podanie jednej intramuskulárnej dávky o objeme 0,5 mililitra, pričom ide o jednorazové očkovanie.
Vakcína za takmer dvesto eur
Ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku s takmer tromi miliónmi poistencov VšZP rozšírila dostupnosť tejto ochrany pre rizikové skupiny tým, že od 1. januára 2026 zaradila príspevok na vakcínu Abrysvo vo výške 50 percent z jej ceny do benefitného produktu Peňaženka zdravia. Orientačná cena vakcíny je približne 197 eur a nový príspevok rozširuje súčasnú ponuku benefitov v oblasti očkovania.
Poistenec má na finančný príspevok nárok vtedy, ak má absolvované preventívne prehliadky u všeobecného lekára a podľa pohlavia aj u gynekológa alebo urológa, ak mu vakcínu predpísal ošetrujúci lekár a zároveň podá žiadosť o príspevok najneskôr do 60 dní od jej zakúpenia v zmluvnej lekárni.