Svetový deň proti rakovine opäť prichádza s jedinečnou kampaňou, pacienti sa môžu zapojiť aj do výzvy a zdieľať svoj príbeh

Svetový deň proti rakovine, ktorý si každoročne pripomíname 4. februára, opäť spája medzinárodnú komunitu v kampani „Spojení jedinečnosťou“ (United by Unique). Medzinárodná únia boja proti rakovine (UICC) aj tento rok vyzýva k zmene onkologickej starostlivosti, ktorá kladie jedinečné príbehy a potreby pacientov do centra pozornosti.
Liga proti rakovine upozorňuje, že celosvetovo sa ročne diagnostikuje približne 20 miliónov nádorových ochorení. Do roku 2045 sa očakáva, že tento počet stúpne na viac ako 32 miliónov. Ročne na rakovinu zomrie takmer desať miliónov ľudí.
Predpokladaný nárast do roku 2045 bude takmer 17 miliónov úmrtí. Na Slovensku ročne diagnostikujú približne 40-tisíc nových prípadov rakoviny. Tieto ochorenia sú súčasne druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií.
Neoceniteľný a kritický zdroj vedomostí
Počas Svetového dňa proti rakovine sa preto mobilizujú organizácie a jednotlivci na celom svete, aby bol hlas ľudí s rakovinou vypočutý a mohli prispieť k vízii zlepšenia onkologickej starostlivosti.
UICC apeluje medicínsky účinnú, dostupnú, inkluzívnu starostlivosť, ktorá by zodpovedala individuálnym potrebám. Vyzýva preto globálnu onkologickú komunitu, vrátane pacientov, opatrovateľov, organizácií a zdravotníckych pracovníkov, aby ukázali, ako sa môže stať takáto starostlivosť realitou.
„Skúsenosti ľudí zasiahnutých rakovinou ponúkajú pohľad na ľudskú stránku starostlivosti. Predstavujú neoceniteľný a kritický zdroj vedomostí, ktorý musí popri klinických dôkazoch formovať onkologické služby,“ povedal generálny riaditeľ UICC Cary Adams.
Príbehy pacientov totiž odhaľujú nedostatky, ako napríklad nedostatočnú komunikáciu, kontinuitu starostlivosti či psychosociálnu podporu, ale tiež zdôrazňujú význam podpory a rešpektu k dôstojnosti jednotlivca.
Výzva Upside Down
UICC pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine prichádza s výzvou Upside Down (Hore nohami), v rámci ktorej vyzýva ľudí na celom svete, aby na sociálnych sieťach zdieľali videá alebo fotografie, na ktorých sú hore nohami, a teda dolu hlavou. Pripojiť majú aj svoj príbeh o tom, ako ich rakovina ovplyvnila a v čom im „obrátila život hore nohami“.
Stačí sa odfotiť dolu hlavou, alebo otočiť svoju fotografiu či video hore nohami. Svoj príbeh treba začať vetou „Rakovina môže obrátiť život hore nohami…“ a fotografiu a text zdieľať na sociálnych sieťach spolu s hashtagmi #WorldCancerDay a #UnitedByUnique. „Označte @worldcancerday a @ligaprotirakovine, aby sme mohli váš príspevok vidieť,“ doplnila Liga proti rakovine.
Webová stránka World Cancer Day uvádza viac ako 600 zdieľaných príbehov, ktoré hovoria napríklad o cenovej dostupnosti liečby, prístupu k liečbe, psychosociálnej pomoci či zapojení vyliečených pacientov. Príbehy pacientov, ktorí sa zapojili do výzvy, zverejňuje na svojej webovej stránke aj Liga proti rakovine.
Každá skúsenosť je jedinečná
Kampaň #UnitedbyUnique tak hovorí, že skúsenosť každého človeka je jedinečná, ale všetci sú spojení spoločnou ambíciou zlepšiť účinnosť onkologickej starostlivosti. Liga proti rakovine podotkla, že myšlienka Svetového dňa proti rakovine je v súlade s ich dlhodobým poslaním a prácou. Je to už 36 rokov čo organizácia poskytuje onkologickým pacientom a ich rodinám široké spektrum pomoci, a to najmä v oblasti psychosociálnej starostlivosti.
Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová uviedla, že poskytnúť zmysluplnú starostlivosť je možné len vtedy, ak sa na pacienta pozerá nielen cez jeho diagnózu, ale predovšetkým ako na človeka.
„Medicínsky prístup, ktorý rešpektuje osobné potreby každého jednotlivca a je postavený na empatii a porozumení, prináša najlepšie výsledky v liečbe aj v kvalite života. Na tomto princípe budujeme aj všetky naše projekty pre pacientov. Individuálny prístup sme zaviedli na Slovensku aj vytvorením siete onkopsychológov a najnovšie aj sprievodcov, ktorí detailne mapujú a reflektujú potreby pacientov pri osobných rozhovoroch,“ uzavrela Kováčová.