VšZP motivuje benefitmi, najväčší záujem bol o lieky, zubnú starostlivosť a okuliare

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) minulý rok požiadali o viac ako 750-tisíc finančných príspevkov v rámci výhody VšZP. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
Poistenci cez výhodu Peňaženka zdravia požiadali presnejšie o približne 350-tisíc príspevkov na lieky a dietetické potraviny. Takmer 250-tisíc žiadostí dostala štátna zdravotná poisťovňa (ZP) v SR o prostriedky na zubnú starostlivosť.
Benefity a výhody
Veľký záujem mali poistenci aj o príspevky na oči, pomocou ktorých môžu získať okuliare o 100 eur lacnejšie, uviedla Capáková. Zhodnotila, že v dôsledku neustáleho dôrazu na význam prevencie narastá aj záujem o príspevky na nepovinné očkovania. Pre najväčšiu ZP v SR je prevencia jednou z dôležitých tém, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
„Benefity a výhody sú jedným z nástrojov ako poistencov motivovať k vyššej účasti na preventívnych prehliadkach,“ dodal. Verejná ZP v SR využívanie výhod pravidelne vyhodnocuje a prispôsobuje záujmu. Jurových potvrdil, že v najbližších týždňoch predstaví uvedená poisťovňa ďalšie. Štátna ZP v SR má pre svojich poistencov v súčasnosti viac ako 150 výhod, zliav a finančných príspevkov.
„Prostredníctvom produktu Peňaženka zdravia môžu poistenci získať formou finančných príspevkov na jednotlivé benefity ročne 100 eur ako jednotlivci a až 800 eur ako skupina,“ vysvetlila uvedená hovorkyňa. Čerpanie výhod má podmienku absolvovania zákonných preventívnych prehliadok.
Odborné psychologické poradenstvo
Ďalšie výhody a zľavy môžu uvedení poistenci čerpať aj pomocou vernostného programu Vernosť+ a Programu zliav a výhod. Ten poskytuje partnerské ponuky vrátane novej zľavy do výšky 15 % na pobyty v Kúpeľoch Nový Smokovec, spresnila Capáková. Viac ako 200-tisíc poistencov si už aktivovalo vernostný program, ktorý zahŕňa aj benefit Psychológ+.
„Ten poistencom poskytuje odborné psychologické poradenstvo online alebo prostredníctvom telefonických konzultácií,“ priblížila mediálna zástupkyňa uvedenej ZP.
Doplnila, že najčastejšími témami sú vzťahové problémy, tlak na výkon, vyhorenie či nastavovanie vlastných hraníc. Výhodu využíva 63 % žien, pričom záujem o ňu rastie aj medzi mužmi, ktorí aktuálne tvoria 37 % používateľov.
Inovácia a dostupnosť zdravotnej starostlivosti
V minulom roku štátna ZP v SR spustila tiež výhodu Preventívne+. Tá umožňuje poistencom monitorovať životne dôležité funkcie a namerané hodnoty môžu zdieľať online s lekárom, čo umožňuje včasnú reakciu na prípadné zmeny zdravotného stavu, vysvetlila Capáková. S výhodou Dr. Nonstop+ je lekár vrátane pediatra k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
„Tento benefit zaviedla ako prvá na trhu práve Všeobecná zdravotná poisťovňa,“ pripomenula uvedená hovorkyňa. Objednanie+ zase umožňuje online rezerváciu termínu rýchlo a jednoducho.
„Ako líder na trhu zdravotného poistenia chce Všeobecná zdravotná poisťovňa aj naďalej prinášať riešenia, ktoré spájajú prevenciu, inovácie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Capáková.