Ambulancie v Trnavskom kraji budú môcť získať tri milióny z eurofondov na zlepšenie prístrojového vybavenia

Na modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia všeobecných aj špecializovaných ambulancií v Trnavskom kraji prídu 3 milióny eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Peniaze sú určené na zlepšenie ich prístrojového vybavenia, ktoré bude slúžiť na diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov. Trnavský samosprávny kraj tento pilotný zámer predstavil lekárom na informačnom stretnutí, samotné spustenie výzvy sa očakáva v najbližších týždňoch.
„Ambulantný sektor je kľúčový pre zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trnavského kraja. Práve ambulancie sú pre pacientov prvým a často aj rozhodujúcim kontaktným bodom. Preto nám záleží na tom, aby fungovali stabilne a boli dobre prístrojovo vybavené. Sprostredkovanie eurofondov vnímame ako ďalší konkrétny krok, ktorým kraj pomôže ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Projekt má celkovú hodnotu 3 milióny eur. Trnavský kraj je do projektu zapojený ako vykonávateľ schémy a získa približne 7 % z celkovej sumy na administráciu celej výzvy od vyhlásenia, až po vyplácanie príspevkov. Samotná modernizácia vybavenia ambulancií sa predpokladá do jari 2028.
Prevádzkovatelia existujúcich všeobecných a špecializovaných ambulancií v odbornostiach, ktoré kraj určil na základe vypracovanej analýzy potrieb územia, budú môcť žiadať o príspevok na obnovu starého prístrojového vybavenia alebo získanie nového prístrojového vybavenia. Príspevok pre ambulancie sa bude pohybovať v rozpätí od 30 až do 150-tisíc eur. Výška príspevku sa odvíja od odbornosti ambulancie.