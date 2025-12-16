Slováci masovo menia zdravotné poisťovne, lídrom prírastkov je Dôvera

Viac ako 124-tisíc Slovákov si od januára 2026 zmení zdravotnú poisťovňu. Vyplýva to z vyhodnotenia prihlášok na prepoistenie, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Najviac z aktuálneho prepoisťovania profituje súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, zatiaľ čo štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala výrazný čistý úbytok poistencov.
Presuny poistencov
Z celkového počtu 124 067 akceptovaných prihlášok získala Dôvera čistý prírastok takmer 22,7-tisíca poistencov. Union si polepšil o viac ako 3,3-tisíca poistencov. Na opačnej strane rebríčka skončila Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá medziročne stratila viac než 26-tisíc poistencov.
Dáta úradu teda potvrdzujú dlhodobý trend presunu poistencov zo štátnej poisťovne do súkromných, ktorý je viditeľný už niekoľko rokov po sebe. Záujem o zmenu poisťovne bol v roku 2025 mimoriadne vysoký. Úrad evidoval vyše 166-tisíc podaných prihlášok, čo je medziročný nárast o viac než 30-tisíc. Výrazne stúpol aj počet neakceptovaných prihlášok, ktorých bolo viac ako 42-tisíc.
Najčastejším dôvodom ich vyradenia bolo späťvzatie prihlášky, ktoré mohli poistenci urobiť až do konca októbra, ako aj duplicitné podania do viacerých poisťovní súčasne. Tento jav naznačuje, že časť poistencov sa rozhodovala impulzívne alebo pod vplyvom intenzívnych náborových kampaní.
Nekalé náborové praktiky
Z regionálneho pohľadu sa prepoisťovanie koncentruje najmä v ekonomicky slabších oblastiach Slovenska. Úrad upozorňuje, že obce s najvyšším podielom prepoistených sa dlhodobo nachádzajú v chudobnejších regiónoch a často ide o lokality s vysokým zastúpením marginalizovaných rómskych komunít.
Extrémnym príkladom je obec Lipovec v okrese Rimavská Sobota, kde si poisťovňu zmenila takmer polovica obyvateľov. V niektorých ďalších obciach presiahol podiel prepoistených 30 percent. Takáto koncentrácia podľa dohľadu zvyšuje riziko nekalých náborových praktík.
Úrad dlhodobo upozorňuje, že práve v sociálne zraniteľných komunitách sa poisťovne snažia získavať poistencov agresívnejšie. Motiváciou bývajú finančné odmeny pre náborových pracovníkov, ktoré v minulom roku dosahovali v priemere viac ako 45 eur za jednu prihlášku.
Sprísnenie legislatívy
Hoci sprísnenie legislatívy v roku 2023 a zavedenie sledovania nadmerného prepoisťovania od roku 2025 viedli k dočasnému útlmu týchto praktík, aktuálne údaje naznačujú ich opätovné oživenie. Osobitnú pozornosť si zaslúži skupina takzvaných často prepoisťovaných poistencov.
Ide o ľudí, ktorí si za posledných desať rokov zmenili poisťovňu šesť- a viackrát. Ich počet sa zvýšil na takmer 27-tisíc a viac než tretina z nich sa prepoistila aj v tomto roku. Takéto správanie deformuje systém prerozdeľovania poistného a zvyšuje administratívne náklady celého sektora.
Pretrvávajúca nedôvera
Z dát vyplýva, že tieto presuny prebiehali počas celého roka, pričom jednotlivé poisťovne boli úspešné v rôznych fázach kampane. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v reakcii na podnety poistencov spustil desiatky dohľadov, najmä voči súkromným poisťovniam.
Väčšina z nich sa síce skončila bez zistenia porušenia zákona, no samotný objem podaní poukazuje na pretrvávajúcu nedôveru časti verejnosti vo férovosť prepoisťovacej kampane. Poistenci sa v sťažnostiach často odvolávali na zmenu poisťovne bez ich vedomia alebo na sporné späťvzatie prihlášky.