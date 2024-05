Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica začala výstavba nového pavilónu internistických disciplín

Požehnaním a poklepaním základného kameňa začala vo štvrtok spoločnosť AGEL výstavbu moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín.

Komplexná starostlivosť na jednom mieste

Stáť bude na mieste pavilónu bývalej neurológie, dokončený má byť v júni 2026. Stavba je financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v objeme 27 miliónov eur, vyvolané investície bude financovať AGEL z vlastných zdrojov.

„Štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavnou budovou, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia,“ priblížil prínos projektu pre pacienta aj personál riaditeľ skalickej nemocnice Vladislav Šrojta. Pacient tak podľa neho dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste.

Vlastné prostriedky spoločnosti AGEL

„So zhotoviteľom stavby sme podpísali zmluvu o dielo ešte v prvom kvartáli tohto roku, čím sme splnili dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti a čo nám umožňuje vstúpiť do realizačnej fázy investičného projektu skalickej nemocnice. V súčasnosti je to najväčšia investícia do zdravotného zariadenia na území Trnavského samosprávneho kraja,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti AGEL Michal Pišoja.

Vlastné prostriedky AGEL vynaloží na vyvolané investície, ako je napríklad búranie starej budovy.

„Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategický, rozvojový projekt, pre Fakultnú nemocnicu AGEL Skalica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť širokému regiónu Záhoria. Zároveň, projekt má ambíciu výrazne posunúť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a prispieť k stabilizácii zdravotného personálu v geograficky exponovanej časti Slovenska, hraničiacej s Českou republikou, ktorá je často lákavou destináciou,“ doplnil výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK Tomáš Lučkai, zodpovedný za projekty spolufinancované z plánu obnovy.