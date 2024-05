Fakultnú nemocnicu v Prešove čakajú veľké zmeny, vláda odštartovala investičný projekt jej rozvoja

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov čakajú obrovské zmeny. Vláda v stredu odobrila postup pri realizácii stavebnej časti rozvoja tohto zdravotníckeho zariadenia.

To ešte v apríli prešlo z Ministerstva zdravotníctva SR pod rezort obrany. Dôvodom bola práve plánovaná výstavba a modernizácia infraštruktúry nemocnice v najbližšom období.

Chcú schopnú a kvalitnú nemocnicu

„V zásade sme schválili začiatok tohto investičného projektu,“ zhrnul po rokovaní kabinetu minister obrany Robert Kaliňák. Podrobnosti zatiaľ uvádzať nechcel, prezradil však, že už zasadá realizačný tím a že inšpirácie budú hľadať najmä v Martine.

„Chceme, aby to bola kvalitná, dobrá a efektívna nemocnica schopná plniť všetky potreby Prešovského kraja čo sa týka zdravotnej starostlivosti a zároveň vedela plniť potreby vojenského zdravotníckeho zariadenia,“ priblížil.

Odhadované investičné náklady

Podľa schváleného uznesenia by minister obrany mal do konca mája zabezpečiť prevod správy majetku štátu k pozemkom a stavbám, na ktorých sa má realizovať stavebná časť investičného projektu na rezort obrany a do konca júna zabezpečiť začatie vypracovania projektovej dokumentácie a stavebných prác potrebných na realizáciu samostatne funkčnej bezpečnostnej základne pre výstavbu projektu.

Verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných prác by malo začať do 30. septembra.

„Stavebnou časťou investičného projektu je výstavba novej koncovej nemocnice vychádzajúcej z pôvodného projektu „Smart Green Hospital Prešov“ posudzovaného v štúdii realizovateľnosti a hodnotenej Ministerstvom financií SR, Útvarom hodnoty za peniaze v marci 2023,“ konštatuje rezort obrany vo vládou schválenom materiáli. Celkové plánované investičné náklady pritom odhaduje na 550 mil. eur bez DPH.

31-mesačná výstavba

„Objekt nemocnice poskytne v regióne Šariš viac ako 2800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite cca 942 lôžok. Zároveň zastreší priestor pre výskum a rovnako zabezpečí aj štúdium nových lekárov, ktorých počet sa navýši,“ sľubuje ďalej ministerstvo vedené Robertom Kaliňákom. Výstavba by mala trvať 31 mesiacov, celý projekt by mohol byť ukončený v roku 2026.

Plánovaná nemocnica bude koncová, kde sa pod jednou strechou budú nachádzať všetky oddelenia, urgentný príjem, operačné sály, výukové a výskumné priestory s laboratóriami a posluchárňami, lôžková časť, psychiatria pre deti a dospelých, súdne lekárstvo, rehabilitačný trakt, jedáleň, bufety ako aj malá občianska vybavenosť, riadiace centrum či heliport. Mala by mať osem nadzemných a samostatnú funkčnú základňu s celkovou výmerou približne 165-tisíc metrov štvorcových.