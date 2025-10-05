Výstavba nemocnice v Prešove prebieha podľa plánov, ohlásil Fico. Stáť by mala v roku 2027

Výstavba nemocnice v Prešove prebieha podľa plánov, stáť by tak mohla v priebehu roku 2027. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa prišiel oboznámiť s priebehom výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Podľa premiéra to bude najmodernejšia nemocnica.
Ako pripomenul, k jej transformácii na vojenskú nemocnicu došlo preto, aby mohlo Ministerstvo obrany (MO) SR do projektu vstúpiť s vlastnými zdrojmi. „Je to výborný príklad toho, že si uvedomujeme záväzky voči partnerom v zahraničí. Rovnako si uvedomujeme to, že tieto zdroje sa dajú použiť aj inak ako na nákup zbrojných systémov. Preto je famózne, že významnú časť rozpočtu MO SR môžeme použiť na výstavbu vojenskej nemocnice,“ povedal premiér.
Práce postupujú extrémne rýchlo
Súčasne doplnil, že aj keď ide o vojenskú nemocnicu, nebude určená len vojakom, ale bude otvorená pre verejnosť. Zabezpečovať bude predovšetkým sever a východ Slovenska. Cieľ, ktorý bol stanovený na začiatku, sa podľa premiéra naplní a nová nemocnica bude stáť v priebehu roku 2027 a bude pripravená na odovzdanie. Ak ide o výdavky, rovnako to zodpovedá tomu, čo bolo povedané na začiatku.
Národný onkologický ústav zavádza novú technológiu, zvyšuje presnosť operácií pri rakovine prsníka
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pripomenul, že nápad ísť do úplne novej nemocnice je starý rok a päť mesiacov. Práce idú podľa jeho slov extrémne rýchlo, čo si vyžaduje aj flexibilitu pri zmenách.
Nemocnica priberá na veľkosti
Nemocnica za posledný rok pribrala ďalších 20-tisíc štvorcových metrov výstavby. „O to sa nemocnica zväčší. Chceme, aby bolo viacej pohodlia, komfortu a komunikácie aj pre pacientov a zamestnancov, čiže museli pribudnúť niektoré zariadenia, aby nemocnica všetko spĺňala a bude navyše o poschodie vyššia,“ vysvetlil minister s tým, že táto zmena sa musela premietnuť aj do samotných základov nemocnice.
Nemocnica Poprad je v druhej fáze rekonštrukcie, preinvestovala sa už polovica peňazí z plánu obnovy
Výstavba nemocnice bude stáť 450-miliónov eur. Medicínske zariadenie nemocnice sa odhaduje na približne 100-miliónov eur. „Kapacity nemocnice musia byť pripravené na mimoriadne situácie, aby zvládli väčší nával na svojom urgentnom príjme,“ podotkol minister. Doplnil, že na konci októbra bude ďalšie preberanie stavby novým víťazom súťaže. Plánom tak zostáva v rekordnom čase doručiť nemocnicu, ktorá bude mať viac ako 200-tisíc štvorcových metrov stavebného priestoru a viac ako 1 300 lôžok.