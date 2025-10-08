V Nitre vznikne prvý detský hospic na Slovensku, kraj chce podať pomocnú ruku chorým deťom

V Nitre vznikne prvý stacionárny detský hospic na Slovensku. Jeho výstavbu pripravuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka v mestskej časti Čermáň. Poskytne špecializovanú paliatívnu a respitnú starostlivosť deťom s nevyliečiteľnými diagnózami, ako aj podporu ich rodinám. Prelomový projekt má podľa župy ambíciu zmeniť tvár detskej starostlivosti v našej krajine.
Zázemie pre deti s limitujúcimi diagnózami
„Jedným z hlavných dôvodov výstavby je aj skutočnosť, že na Slovensku takéto zariadenie doposiaľ neexistuje. V súčasnosti síce fungujú mobilné hospice, avšak pevný stacionárny hospic – tzv. ,odľahčovacia služba‘ – chýba,“ informovali poslankyne Národnej rady SR Marcela Čavojová a Zuzana Matejičková, ktoré sa pričinili o naštartovanie projektu a zabezpečenie finančných zdrojov.
Zariadenie poskytne pomoc rodinám, ktoré sa starajú o dieťa s potrebou 24-hodinovej starostlivosti. Zázemie tu nájdu deti od 0 do 19 rokov s tzv. život limitujúcimi diagnózami – napríklad s detskou mozgovou obrnou, svalovými dystrofiami alebo onkologickými ochoreniami v terminálnom štádiu.
„Rozhodne to nie je téma, o ktorej sa hovorí ľahko. Detský hospic nie je niečo, čo láka titulky novín. Ale musíme o ňom hovoriť – a hlavne konať,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Kraj chce podľa jeho slov podať pomocnú ruku chorým deťom, aj ich rodinám, ktoré prežívajú mimoriadne ťažké chvíle. „Nebude to len budova, ale miesto, kde rodiny nájdu úľavu, odbornú starostlivosť a ľudskú blízkosť. Miesto, vďaka ktorému si rodičia budú môcť aspoň na chvíľu vydýchnuť,“ dodal.
Projektová dokumentácia
Nitrianska župa uzavrela zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie so spoločnosťou FKF design v hodnote 263 220 eur. „Dodanie projektovej dokumentácie sa očakáva v decembri 2025, súbežne s vybavovaním potrebných povolení pre stavebné konanie,“ informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Na prípravu projektovej dokumentácie vyčlenila Vláda SR prostriedky zo svojej rezervy ešte na výjazdovom rokovaní v Topoľčiankach na jeseň 2024. Samotná výstavba hospicu bude financovaná z Národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, pričom príde k realokácii finančných zdrojov medzi jednotlivými ministerstvami.
„Investorom stavby je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý hospic vybuduje na vlastnom pozemku a následne ho odovzdá do správy. Prevádzku bude zastrešovať Žaneta Petrášová, riaditeľka neziskovej organizácie Pod krídlami Dominiky,“ dodal Privalinec.
Medicínske zázemie a rodinná atmosféra
Autormi architektonickej štúdie sú architekti Ladislav Vikartovský a Gábor Buček. Ich cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré spája medicínske zázemie s rodinnou atmosférou. „Budova bude jednopodlažná, bezbariérová a energeticky efektívna. Navrhnutá je s dôrazom na najmodernejšie technológie. Kompozične je tvarovaná do písmena U, s centrálnym átriom prepájajúcim jednotlivé funkčné celky,“ informoval pri predstavovaní vizualizácie v nitrianskom Župnom dome Vikartovský.
Súčasťou hospicu budú aj spoločenská miestnosť, herňa, čajové kuchynky, ekumenická kaplnka a terapeuticko-rehabilitačné priestory – fyzioterapia, vodoliečba, bazénová hala, soľná jaskyňa a multisenzorická miestnosť typu Snoezelen. Zariadenie počíta so šiestimi respitnými a tromi hospicovými izbami, dvomi rodičovskými izbami, denným stacionárom so šiestimi lôžkami a umiestnením celkovo 15 pacientov. Súčasťou areálu bude detské ihrisko a 33 parkovacích miest.