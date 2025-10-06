Na detskej onkológii v Banskej Bystrici odhalili Tablo nádeje, slávnostného aktu sa zúčastnila aj Kuzminová - VIDEO, FOTO

Tablo má symbolizovať nové začiatky pre deti vyliečené z rakoviny.
Tablo nádeje
Slávnostného odhalenia Tabla nádeje v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici sa zúčastnila aj Anastasia Kuzminová. Foto: www.facebook.com
Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici slávnostne odhalili Tablo nádeje. Iniciatíva občianskeho združenia Svetielko nádeje, predstavená v utorok 30. septembra, je venovaná deťom a mladým ľuďom, ktorí úspešne ukončili náročnú onkologickú liečbu a stali sa symbolmi nádeje pre súčasných pacientov.

Fotografie zobrazené na table predstavujú reálne príbehy detí, ktoré prešli jednou z najťažších skúšok života a vyšli z nej ako víťazi. Tablo sa tak stáva pripomienkou ich sily, vytrvalosti a nádeje, ktorú odovzdávajú tým, ktorí aktuálne čelia podobnému zápasu.

Odhalenia tabla sa zúčastnila aj Kuzminová

Odhalenia tabla sa zúčastnila aj olympijská víťazka a dlhoročná podporovateľka Svetielka nádeje Anastasia Kuzminová, ktorá spolu s bývalou pacientkou Nikolou Zavadzanovou prežila dojímavý moment.

Pri tejto príležitosti Anastasia symbolicky odovzdala Nikole jednu zo svojich medailí zo svetového pohára v biatlone ako uznanie za jej osobné víťazstvo nad chorobou. Tento silný okamih sa stal posolstvom nádeje pre všetkých pacientov na klinike.

Tablo nádeje nie je len zbierkou portrétov

Myšlienka tabla vychádza z tradície známej každému absolventovi strednej školy – fotografie na tablo symbolizujú ukončenie jednej životnej etapy. Rovnako má aj Tablo nádeje pripomínať ukončenie náročnej kapitoly života – boja s rakovinou. Deti, ktoré úspešne zvládli liečbu, si môžu na tablo umiestniť svoju fotografiu ako dôkaz, že sa im podarilo prekonať náročné obdobie a vstupujú do novej fázy života.

Tablo nádeje nie je len zbierkou portrétov. Za každou fotografiou sa skrýva osobný príbeh, ktorý má silu inšpirovať, podporiť a dodať odvahu ďalším pacientom i ich rodinám.

Povedomie o detskej rakovine

Slávnostné odhalenie tabla zároveň uzavrelo september – mesiac venovaný povedomiu o detskej rakovine. Svetielko nádeje počas tohto obdobia poukazovalo na výzvy, ktorým čelia rodiny detských onkologických pacientov, a zdôrazňovalo potrebu empatie a osvety v tejto citlivej téme.

Liečba detskej rakoviny je náročnou skúškou nielen pre samotných pacientov, ale aj pre ich blízkych. Práve podpora lekárov, sestier a neziskových organizácií môže byť rozhodujúca v tom, ako rodiny zvládnu najťažšie chvíle. Svetielko nádeje preto dlhodobo poskytuje podporu detským pacientom a ich rodinám v snahe, aby sa necítili byť uzavretí len v rámci nemocničných stien.

