ÚVO čelí ústavnej sťažnosti pre záchrannú zdravotnú službu, podľa ÚVO konali v rozpore so zákonom

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podal v piatok (6. 2.) ústavnú sťažnosť proti postupu a rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Rady ÚVO, podľa ktorých bolo výberové konanie na povolenia pre záchrannú zdravotnú službu (ZZS) zo 14. júna 2019 v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Posilnenie právnych istôt
Informovala o tom v utorok hovorkyňa ÚDZS Monika Beťková. Uviedla, že ÚDZS považuje svoju ústavnú sťažnosť za dôležitú z hľadiska vymedzenia kompetencií medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci a vyjasňovania línií medzi vnútroštátnym právom a legislatívou Európskej únie (EÚ).
„Vzhľadom na chýbajúcu judikatúru k limitom kompetencií vnútroštátnych orgánov môže rozhodnutie Ústavného súdu SR zásadne prispieť k predvídateľnosti právneho prostredia a k posilneniu právnych istôt v Slovenskej republike,“ dodala. ÚDZS je presvedčený, že výberové konanie na povolenia pre ZZS sa uskutočnilo podľa zákona o záchrannej zdravotnej službe.
„Ak úrad postupoval podľa osobitného zákona, nemohol tým súčasne porušiť zákon o verejnom obstarávaní. To platí aj pre následné uzatváranie zmlúv medzi úspešnými uchádzačmi a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,“ vysvetlila Beťková.
Zmluvný vzťah nevznikol
Doplnila, že zákonodarca samostatnou právnou úpravou výberového konania na povolenia pre ZZS jasne určil, že nejde o klasickú zákazku na objednávanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní ani podľa smernice EÚ. ÚDZS si ZZS neobjednával pre svoje potreby, ani za tieto služby nezaplatil.
Medzi úradom a úspešnými uchádzačmi preto nevznikol žiadny zmluvný vzťah. ÚDZS vystupoval výlučne ako organizátor výberového konania na základe právomoci, ktorú mu zveril parlament.
„Takéto konanie nemohlo naplniť definičné znaky zákazky pre účely verejného obstarávania, a teda ani založiť kompetenciu ÚVO v danej veci konať,“ ozrejmila Beťková. Zdôraznila, že ÚDZS je preto presvedčený, že ÚVO a následne aj Rada ÚVO konali mimo rámca svojich zákonom zverených kompetencií.
Návrh na zrušenie rozhodnutia
„Rada ÚVO pritom ako odvolací orgán len mechanicky prevzala argumentáciu prvostupňového rozhodnutia,“ dodala. Keďže rozhodnutie Rady ÚVO nie je preskúmateľné súdom a ÚDZS nemá žiadny iný opravný prostriedok, obrátil sa na Ústavný súd Slovenskej republiky s návrhom, aby napádané rozhodnutie ÚVO aj Rady ÚVO zrušil.
Zložitosť a právna neistota prípadu sa podľa slov Beťkovej odrážajú napokon aj v tom, že prvostupňové konanie trvalo viac ako päť rokov a vyústilo do rozhodnutia v rozsahu 714 strán.
„Samotný ÚVO mal počas konania pochybnosti o svojej kompetencii rozhodnúť vo veci, keď sa obrátil s otázkami týkajúcimi sa podstaty sporu na Súdny dvor EÚ. Keďže však tento konštatoval, že ÚVO nemal oprávnenie na predloženie daných otázok, úrad žiada, aby sa k týmto otázkam vyjadril Ústavný súd SR, a to buď priamo, alebo ich predložením na Súdny dvor EÚ,“ uzavrela hovorkyňa ÚDZS.