ÚVZ upozorňuje na nebezpečné laky na nechty, obsahujú karcinogénnu látku

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na nebezpečné laky na nechty, ktoré sa dostali na slovenský trh. Výskyt škodlivých kozmetických produktov zistil v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a boli oznámené do Safety Gate, systému Európskej únie (EÚ) na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. V každom z prípadov išlo o škodlivé gélové laky.
Od značky NSN je toxický Gel-lak UV/LED color číslo tri výrobnej dávky (VD) 4M17e2712a, 15 VD 15M17e2614a, 39 VD 20M17e2615a, 50 VD 23M17e2616a a 82 VD 15M17e2715a. „Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka trimetylbenzoyldifenylfosfánoxid (TPO),“ doplnil ÚVZ s tým, že TPO sa našlo aj v produktoch ostatných dvoch uvedených značiek.
Výrobca Claresa ponúkal škodlivý UV/LED Hybrid lak na nechty farby dusty rose 1 VD 21221908cI. Victoria Vynn distribuovala lak Pure creamy hybrid vo farbách burnt pink VD 012025 VV10/1, rose empire VD 092024 VV01 a violet mandala VD 042025 VV02, upozornil ÚVZ. Trimetylbenzoyldifenylfosfánoxid je od začiatku septembra minulého roku zakázaný nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o kozmetických výrobkoch.
„Látka je považovaná za karcinogénnu, mutagénnu alebo reprodukčne toxickú,“ vysvetlil úrad na svojej webovej stránke. Mutagénne trvalo menia genetický materiál buniek a väčšina je rakovinotvorná, vysvetlila Ľubica Hettychová z Regionálneho ÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Reprodukčne škodlivé môžu mať vážne a nezvratné účinky najmä na pohlavné funkcie a plodnosť, dojčenie a dieťa, uzavrel ÚVZ v publikácii na svojej webstránke.