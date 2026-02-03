MedTech Day 2026 v Košiciach ukázal, ako prepojiť medicínu a technológie - FOTO

Klaster Košice IT Valley pripravil v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach analýzu o zdravotníctve na východnom Slovensku. Budúcnosť odvetvia vidí v podpore MedTech ekosystému v regióne a prepájaní medicíny s technologickými inováciami.
Na sklonku januára sa v priestoroch UVP Technicom v Košiciach konala odborná konferencia MedTech Day 2026, ktorá prepojila zdravotníctvo, technologické inovácie, výskum, startupy i verejný sektor.
Jej cieľom bolo podporiť vznik funkčného ekosystému a priniesť praktické riešenia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska. Podujatie sa tiež zameriavalo na naštartovanie reálnej spolupráce a projektov prepojenia klinickej praxe s inováciami.
MedTech Day
„Zdravotníctvo stojí pred zásadnou transformáciou a práve prepojenie medicíny s technológiami má veľký potenciál. MedTech Day sme vytvorili ako platformu, ktorá má ambíciu posúvať Slovensko od diskusií k reálnym riešeniam, od nápadov k inováciám, ktoré sa dostávajú do praxe. Veríme, že východné Slovensko má potenciál na vytvorenie silnej MedTech platformy a Košice IT Valley chce byť aktívnym lídrom tohto procesu,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.
V téme osôb so zdravotným postihnutím Slovensko dosiahlo už mnohé, čakajú ho však aj veľké výzvy
Na Slovensku v zdravotníctve pracuje približne 230-tisíc ľudí, na východe krajiny je to každý 10. človek, celkovo bezmála 37-tisíc ľudí. Z nich 78 percent predstavujú ženy. Pôsobí tu 27 nemocníc v 19 mestách. Tucet stredných škôl na východe krajiny poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti zdravotníctva, ročne z nich vychádza viac ako 1 300 absolventov.
Trendy z posledných rokov
Stredoškoláci najčastejšie navštevujú študijné programy praktická sestra, masér, farmaceutický laborant a sanitár. „Vysokoškolské vzdelávanie v oblasti zdravotníctva poskytuje päť fakúlt, ktoré nájdeme v Košiciach a v Prešove. Čo sa týka absolventov všeobecného lekárstva, tých je tu ročne viac než 200,“ priblížil dátový analytik Košice IT Valley Jakub Zagora.
Podľa analytika Martina Smatanu, ktorý bol hlavným rečníkom konferencie, bude v medicíne naďalej napredovať robotika, automatizácia a digitalizácia. „Predpokladám, že budú pokračovať trendy z posledných rokov, rozvoj personalizovanej diagnostiky a liečby, využívanie pokročilých algoritmov umelej inteligencie nielen na generovanie ideí, ale aj na vytváranie prediktívnych modelov. Znamená to, že budeme mať percentuálnu pravdepodobnosť, že sa niečo stane a podľa toho budeme vopred prispôsobovať liečbu,“ uviedol s tým, že v niektorých štátoch to už funguje, a verí, že sa to čoskoro dostane aj na Slovensko.
Úspechy firiem
Vyzdvihol tiež úspech malých biotechnologických firiem na Slovensku, ktoré sa venujú aplikovanému výskumu. Smatana v tom vidí veľký potenciál, poukázal aj na prvé dosiahnuté výsledky.
„Máme priestor rásť ďalej za predpokladu, že sa vytvoria buď regionálne, alebo národné klastre, kde sa zaštandardizujú riešenia najväčších problémov,“ dodal. Príkladom je napríklad spoločnosť CorTech, ktorá sa venuje robotizácii na operačných sálach aj zefektívneniu zákroku na liečbu rezistentnej hypertenzie, pri ktorom sa prerušia nervové signály medzi obličkami a mozgom.
Budúcnosť zdravotnej politiky: Dokážu doterajšie stratégie čeliť novým výzvam?
Úspešná je i spoločnosť Biomedical Engineering, ktorá vyrába personalizované implantáty pomocou 3D tlače, ide najmä o kraniálne, spinálne, maxilofaciálne, hrudné, ortopedické implantáty, anatomické modely či chirurgické šablóny. Dôležitá je aj digitalizácia a vytvorenie systému komunikácie s pacientom, miestna spoločnosť Bart napríklad predstavila aplikáciu Crossuite, ktorá prepája lekárov, laboratóriá, štátne platformy aj poisťovne a zahŕňa všetku dokumentáciu pacienta. Vývojári na nej pracujú priamo v Košiciach.
Superpočítač
Pri spracovaní medicínskych dát môže byť veľkou výhodou aj superpočítač, prvý funkčný superpočítač na Slovensku nazvaný Perun spustili vlani v novembri práve na Technickej univerzite v Košiciach.
„Superpočítač môže výrazne urýchliť medicínsky výskum hlavne v prípadoch, kedy je nutné robiť veľmi veľa simulácií, výpočtov, ktoré sa na bežnom počítači robiť nedajú. Výhodou je, že viete spustiť niekoľko simulácií súčasne a výsledky dostanete výrazne rýchlejšie. Vďaka tomu budete vedieť rýchlejšie určiť smerovanie výskumu,“ vysvetlil Róbert Kanász, Software developer z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Metropola východu
Na východe Slovenska tiež sídlia pobočky medzinárodných IT firiem prepájajúcich svet medicíny a technológií., medzi nimi napríklad spoločnosť Siemens Healthineers Slovensko, ktorá má v Košiciach výrobný závod na výrobu ultrazvukových zariadení, pokrývajúci vyše 70 percent globálnej produkcie ultrazvukov Siemens Healthineers. V metropole východu pôsobí aj spoločnosť GlobalLogic Slovakia vyvíjajúca digitálne produkty, platformy a služby aj pre oblasť zdravotníctva.
Umelá inteligencia predstavuje v zdravotníctve veľký pokrok, rastúca digitalizácia však prináša aj kybernetické hrozby
Odborníci na konferencii sa zhodli, že na východe Slovensku sú nemocnice, univerzity, univerzitné centrá, firmy aj personálny substrát na to, aby dokázali spolupracovať a posúvať MedTech ekosystém vpred.
„Za kľúčové považujem aj spustenie štúdia bioinformatiky, sú to ľudia, ktorých potrebujú všetky súčasti tohto ekosystému. Dôležité je tiež vytvoriť združenie, ktoré prepojí všetkých aktérov v tejto oblasti – univerzity, nemocnice aj firmy,“ uzavrel prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny a prorektor UPJŠ Pavol Jarčuška.