Nemocnica Poprad otvorila nové oddelenie ARO, novinkou je systém samostatných boxov - VIDEO, FOTO

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) v popradskej nemocnici už funguje v zrekonštruovaných priestoroch. Najzásadnejšou zmenou je prechod z otvoreného oddelenia na systém ôsmich samostatných boxov.
Ide o súčasť najrozsiahlejšej a najnáročnejšej rekonštrukcie v histórii nemocnice, celková investícia v rámci projektu presahuje 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Každý pacient bude mať vlastný box
Na jednom oddelení v rámci ARO predtým fungovali v otvorenom priestore pacienti, lekári, a ostatný personál. „Disponovali sme jedným veľkým oddelením, kde bolo vedľa seba šesť pacientov, plus dva izolačné boxy. Momentálne prechádzame do systému, kde každý pacient bude mať vlastný box,“ opísal pri otvorení primár oddelenia Ladislav Brugoš.
Popradská nemocnica má za sebou ďalšie sťahovanie, ordinácia ORL je už v nových priestoroch – FOTO
To podľa jeho slov prináša aj možnosti nastavenia svetelných a tepelných podmienok pre každého jedného pacienta podľa jeho potrieb. „K takýmto špeciálnym boxovým systémom sa prechádza všade vo svete, ideme s modernou dobou,“ dodal.
Systém samostatných boxov má podľa generálneho riaditeľa nemocnice Stanislava Kandrika veľa výhod a benefitov. „Umožňujú zachovať intimitu pacienta, rodiny a zároveň realizovať zdravotnícke výkony bez obmedzovania ostatných pacientov,“ poznamenal.
Najdôležitejšie oddelenie
Ide v poradí o piate oddelenie, ktoré nemocnica v rámci projektu rekonštrukcie otvorila. Pôvodne sa mali na oddelení realizovať len minimálne stavebné práce, napokon rekonštrukcia zahŕňala zlepšenie hygienických štandardov, modernizáciu vzduchotechniky, rozvodov medicinálnych plynov, elektroinštalácií, vykurovania aj zdravotechniky.
Šaško s Kmecom slávnostne otvorili zrekonštruovaný pavilón geriatrie v nemocnici Poprad – VIDEO, FOTO
Kandrik pripomenul, že ARO predstavuje jedno z najdôležitejších oddelení a kompletnú rekonštrukciu si zaslúžilo. „Končia tu najťažšie prípady. My sme všeobecná nemocnica, čiže riešime od polytráum až po cievne príhody komplexnú medicínu. Úmrtnosť na oddelení intenzívnej medicíny je všeobecne okolo 30 až 40 percent,“ doplnil Brugoš, podľa ktorého na ňom hospitalizujú ročne 400 pacientov.
Modernizácia bude pokračovať
Modernizácia ARO bude pokračovať aj v roku 2026 doplnením najnovšej monitorovacej techniky, ultrazvuku, dialyzačného prístroja a ďalšieho vybavenia. Vynovené oddelenie v nemocnici pod Vysokými Tatrami otvárajú pred Vianocami zámerne. Vyše roka totiž oddelenie ARO a urgent podľa Kandrika zdieľali spoločné priestory. Práve na urgentnom príjme očakávajú v čase sviatkov a prázdnin veľký nápor turistov a pacientov.
Projekt zahŕňa obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu, po ukončení všetkých etáp bude v Poprade spolu 368 lôžok pre pacientov, z toho 19 bude úplne nových. Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž, pričom úspora by mala dosiahnuť minimálne 30 percent.
Búracie práce v popradskej nemocnici sa začali, podľa riaditeľa ide o najväčšiu prestavbu od jej otvorenia (video+foto)
Nemocnica získala aj ďalších 12 miliónov eur z plánu obnovy na prístrojové a materiálno-technické vybavenie. V súčasnosti už podľa riaditeľa nemocnice odovzdali k stavbe štyri poschodia, na ktorých sa bude pracovať súčasne. Termín ukončenia projektu je jún 2026. Riaditeľ verí, že práce stihnú ukončiť v čas.
„Finančné plnenie projektu je vo výške 28 miliónov eur, celková prestavanosť v rámci tohto veľkého projektu je vyše 80 percent,“ dodal s tým, že rekonštrukcia už trvá viac ako 650 dní.