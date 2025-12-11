Päť združení chce jednotne postupovať v presadzovaní práv onkologických pacientov, podpísali memorandum

Pacientske organizácie pôsobiace v oblasti onkológie na Slovensku podpísali spoločné memorandum, ktorým deklarujú jednotný postup v presadzovaní práv onkologických pacientov. Vo štvrtok 11. decembra 2025 podpísalo Memorandum o spolupráci päť občianskych združení – Liga proti rakovine, NIE RAKOVINE, Lymfoma a Leukémia Slovensko, Onkoinfo a Amazonky.
Signatári uviedli, že ich cieľom je postupovať koordinovane a súdržne vo všetkých zásadných témach, ktoré sa dotýkajú ľudí žijúcich s onkologickými ochoreniami.
Pacienti čelia viacerým výzvam
Podpis memoranda prichádza v čase, keď pacienti podľa organizácií čelia viacerým výzvam v dostupnosti inovatívnej liečby, včasnej diagnostiky, v manažmente starostlivosti, ako aj v oblasti paliatívnej a dlhodobej starostlivosti. V spoločnom vyjadrení zástupcov piatich organizácií sa uvádza, že koordinovaný postup je nevyhnutný na posilnenie hlasu pacientov v dialógu so štátnymi inštitúciami, odbornou verejnosťou a zdravotnými poisťovňami.
Šaško chce zefektívniť liečbu onkologických ochorení, ministerstvo zavádza nové opatrenia
„Každodenná komunikácia s pacientmi nám ukazuje celé spektrum problémov, s ktorými zápasia. Preto je nevyhnutné, aby sme ich záujmy zastupovali jednotne, aby naše posolstvo bolo jasné a silné. Toto memorandum vnímame nielen ako dokument – je to záväzok spolupracovať všade tam, kde máme zhodu a kde môžeme pomôcť ľuďom žijúcim s onkologickým ochorením,“ uviedli signatári v spoločnom stanovisku.
Solidarita aj politická nezávislosť
V memorande sa zdôrazňujú hodnoty, na ktorých chce spolupráca organizácií stáť. Medzi tieto hodnoty patria solidarita a vzájomný rešpekt, transparentnosť a zodpovedná komunikácia, nestraníckosť a politická nezávislosť, vzájomná dôvera medzi organizáciami, ako aj odbornosť a práca s dátami. Podľa signatárov ide o princípy, ktoré majú byť základom ich ďalšej spolupráce pri verejnom vystupovaní a formovaní spoločných stanovísk.
Spolupráca medzi piatimi organizáciami sa bude sústreďovať najmä na koordinované verejné vystupovanie, zdieľanie informácií, prípravu spoločných stanovísk a komunikáciu v oblastiach, v ktorých signatári v dokumente vidia spoločné záujmy. Cieľom je podľa memorandum spoločne presadzovať zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku.
Memorandum nadobúda účinnosť dňom svojho podpisu a predstavuje jednotné vyjadrenie piatich pacientskych organizácií v oblasti onkológie.