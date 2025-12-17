Začala sa výstavba novej národnej univerzitnej nemocnice, základný kameň poklepali Kaliňák a Šaško

Pôvodne sa s výstavbou nemocnice počítalo v lokalite Rázsochy. Terajšie umiestnenie vo Vajnoroch má výhodu dostupnosti a širších rozvojových možností.
V bratislavskej mestskej časti Vajnory sa v stredu oficiálne začala výstavba novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika. Stavebné práce spustili ministri obrany a zdravotníctva – Róbert Kaliňák (Smer-SD) a Kamil Šaško (Hlas-SD) – poklepaním základného kameňa priamo na mieste budúcej nemocnice.

Podľa rezortu zdravotníctva má nové zdravotnícke zariadenie predstavovať moderné koncové pracovisko s odborným, technologickým aj personálnym zabezpečením na úrovni európskych štandardov. Projekt vznikol ako výsledok spolupráce medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom obrany. Práve obrane patrí pozemok, na ktorom výstavba prebieha.

Pôvodne sa malo stavať v Rázsochách

Pôvodne sa s výstavbou univerzitnej nemocnice počítalo v lokalite Rázsochy, neskôr vláda rozhodla o jej presune do areálu v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Terajšie umiestnenie vo Vajnoroch má podľa ministerstva výhodu dostupnosti a širších rozvojových možností.

Okrem hlavnej nemocnice by mal areál v budúcnosti zahŕňať aj ďalšie zdravotnícke, výskumné a vzdelávacie zariadenia – napríklad nové priestory pre Národný ústav detských chorôb, vedecko-výskumné centrum alebo vzdelávacie centrum v spolupráci s rezortom školstva.

Motivácia pre lekárov a sestry

Minister zdravotníctva Šaško na mieste uviedol, že nemocnica by mala v budúcnosti prispieť aj k stabilizácii zdravotníckeho personálu. Podľa jeho slov môže nové zariadenie motivovať slovenských lekárov a sestry vracajúcich sa zo zahraničia.

Financovanie výstavby je zabezpečené z viacerých zdrojov – vrátane prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, z dvoch percent výdavkov na obranu, ako aj zo štátneho rozpočtu.

