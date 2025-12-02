Odborníci pri príležitosti Svetového dňa prevencie preležanín vyzývajú na lepšiu starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia

Preležaniny, známe aj ako dekubity, patria medzi najzávažnejšie zdravotné komplikácie, ktoré sa objavujú u pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. Ich liečba je často bolestivá, zdĺhavá a finančne náročná. Odborníci však upozorňujú, že až približne 90 percentám prípadov dekubitov je možné predísť včasnou a kvalitnou prevenciou. Za kľúčový krok považujú zlepšenie dostupnosti preventívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré by mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia ešte pred vznikom rán.
V súčasnosti sa preplácajú len materiály určené na liečbu otvorených dekubitov, čo znemožňuje skoré zásahy a preventívne opatrenia. Odborníci zároveň navrhujú rozšírenie kompetencií sestier v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky aj samostatne.
Liečba preležanín je spojená s vysokými nákladmi, prevencia by bola lacnejšia
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií výskyt dekubitov v slovenských nemocniciach predstavuje 0,12 až 0,19 percenta z viac ako milióna hospitalizácií. Krátka analýza poisťovní však poukazuje na výskyt približne 1,5 percenta. Údaje na Slovensku neposkytujú presný obraz o tom, ako, kde a u koho dekubity vznikajú. Aktívne vyhľadávanie podľa expertov ukazuje až 20-násobne vyšší výskyt, než uvádzajú oficiálne štatistiky.
Preležaniny trápia až 33 percent imobilných ľudí, vyskytujú sa aj u ležiacich pacientov s koronavírusom
Preležaniny sa často objavujú u starších pacientov, no nie sú výlučne viazané na vek. Môžu vzniknúť aj pri niekoľkohodinových operáciách, hoci pacient nemá predtým žiadne problémy s pohyblivosťou.
„Preležaniny sa najskôr prejavia začervenaním, no v pokročilých štádiách ide o otvorené rany s odumretým tkanivom. V najťažších prípadoch môžu zasiahnuť aj kosti a spôsobiť sepsu. Rizikovou skupinou sú pacienti s chronickými ochoreniami, oslabenou imunitou a tí, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko,“ uviedol prezident Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán Marek Čambal.
Príčiny vzniku
K najčastejším príčinám vzniku dekubitov patrí dlhodobý tlak na kožu, trenie, strižný efekt či nevhodná mikroklíma. Ohrozené sú najmä oblasti lopatiek, sedacích kostí, bedier a päty. Barbara Mrázová z Rooseveltovej nemocnice upozorňuje, že v najťažších štádiách môže dôjsť až k štvornásobne vyššej úmrtnosti u pacientov s dekubitmi v porovnaní s pacientmi bez poškodenia kože.
Preležaniny nie sú len problémom nemocníc, vzdelať sa o nich môže aj verejnosť
Odborníci sa zhodujú, že liečba dekubitov by mala byť komplexná a vychádzať z koordinovanej starostlivosti medzi lekármi a sestrami. Prvým kontaktom je spravidla všeobecný lekár, ktorý posúdi stav a zabezpečí ďalšiu liečbu prostredníctvom agentúr domácej starostlivosti alebo špecialistov. Edukácia pacientov a ich príbuzných je v prevencii kľúčová.
„Prevencia dekubitov je základným ľudským právom. Sestry by mali pacientov a ich blízkych vzdelávať o vhodnej životospráve a v prípade existujúcich rán ich aj aktívne ošetrovať. K tomu patrí predpisovanie krytí, pravidelné kontroly rán a starostlivosť o fyzickú aj psychickú pohodu pacienta,“ uviedla Beáta Grešš Halász zo Slovenskej spoločnosti pre ošetrovanie otvorených rán.
Svetový deň prevencie
Svetový deň prevencie preležanín, ktorý pripadá na 18. novembra, má pripomenúť význam moderných preventívnych pomôcok ako sú silikónové krytia, antidekubitárne matrace, podložky a špeciálne vankúše. V súčasnosti však tieto pomôcky nie sú v rámci prevencie hradené z verejného poistenia.
„Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. Ideálne je zamedziť vzniku dekubitov ešte predtým, ako sa objavia. Prevencia zahŕňa aj pravidelné polohovanie, udržiavanie čistej a hydratovanej kože, výber vhodného oblečenia a odborné vedenie zo strany zdravotníckeho personálu,“ dodala Barbara Mrázová, ktorá sa venuje aj osvete prostredníctvom online projektov.
Zdravotnícke pomôcky môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života pacienta. Ako uviedla Katarína Danková zo združenia SK+MED, hoci mnohé z nich sú hradené z verejného poistenia, stále existuje priestor na zlepšenie ich dostupnosti, najmä v oblasti prevencie. Poukazuje aj na to, že dekubity môžu predstavovať až štyri percentá z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo len zdôrazňuje význam včasnej a kvalitnej prevencie.