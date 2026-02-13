Slováci najčastejšie umierajú na choroby srdca a ciev, obyvateľov trápia aj chronické diagnózy

Takmer polovicu úmrtí na Slovensku spôsobujú choroby srdca a ciev, nádorové ochorenia zostávajú druhou najčastejšou príčinou smrti a chronické diagnózy dlhodobo formujú zdravotný stav obyvateľstva. Vyplýva to z predminuloročnej Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Informovala o tom hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Najvýznamnejšie zdravotné problémy
Odôvodnila, že výskyt chronických ochorení rastie s vekom a súvisí so životným štýlom, demografickým vývojom aj dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Medzi najvýznamnejšie zdravotné problémy patria tiež choroby dýchacej a tráviacej sústavy, ako aj ťažkosti pohybového aparátu.
Úmrtnosť mužov je dlhodobo vyššia než u žien, a to vo všetkých vekových skupinách. „Najväčšie rozdiely sa prejavujú v produktívnom veku, kde je riziko úmrtia mužov približne dvaapolkrát vyššie,“ spresnila vedúca komunikácie NCZI. Choroby obehovej sústavy zostávajú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. „V roku 2024 zapríčinili približne 45 % úmrtí, u žien tvorili polovicu všetkých príčin smrti, u mužov približne 40 %,“ priblížila Krčová.
Poruchy srdcového rytmu
Zároveň išlo o najčastejší dôvod hospitalizácií. „V nemocniciach bolo pre ochorenia srdca a ciev zaznamenaných viac ako 157-tisíc hospitalizácií, čo predstavuje 14,6 % zo všetkých hospitalizačných prípadov,“ dodala mediálna zástupkyňa NCZI. Kardiologické ambulancie vlani prijali na pravidelné sledovanie najviac nových pacientov pre trvalo zvýšený krvný tlak. „Hypertenzia má na Slovensku dlhodobo stúpajúci trend, medziročne sa počet pacientov zvýšil o šesť percent,“ doplnila Krčová.
Každoročne pribúdajú aj pacienti s poruchami srdcového rytmu. „Toto ochorenie je najčastejšou diagnózou, pre ktorú boli v roku 2024 prijatí mladí ľudia do 25 rokov do sledovania kardiologických ambulancií,“ dodala pracovníčka NCZI. Pozitívnym trendom je postupný pokles úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia. Jej štandardizovaná miera sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, respektíve priemerom rokov 2015 až 2019, znížila približne o 16 %, a to u mužov aj u žien.
Nádorové ochorenia
„Napriek tomuto priaznivému vývoju zostávajú ochorenia srdca a ciev najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim dĺžku života Slovákov, najmä vo vyšších vekových skupinách,“ upozornila Krčová. Druhú najčastejšiu príčinu úmrtí na Slovensku predstavujú nádorové ochorenia. V predminulom roku na ne zomrelo 13 337 osôb, čo zodpovedá približne štvrtine všetkých úmrtí, s mierne vyšším zastúpením u mužov, 26 %, než u žien, 23 %.
„Zároveň bolo identifikovaných vyše 38-tisíc nových prípadov zhubných nádorov, pričom zastúpenie mužov a žien bolo takmer vyrovnané,“ doplnila hovorkyňa. Výskyt nádorových ochorení má dlhodobo rastúci trend, najmä v súvislosti so starnutím populácie. „Od začiatku sledovaného obdobia, teda priemeru rokov 2001 až 2005, vzrástol výskyt zhubných nádorov do roku 2024 takmer o 15 %,“ spresnila Krčová.
Úmrtnosť klesá
Na druhej strane však úmrtnosť na onkologické ochorenia postupne klesá. „V porovnaní s obdobím na začiatku sledovania, priemerom rokov 2001 až 2005, sa úmrtnosť v roku 2024 znížila o 13,4 %, čo poukazuje na zlepšenie diagnostiky, liečby a dostupnosti onkologickej starostlivosti,“ zhodnotila hovorkyňa NCZI.
U mužov sa najčastejšie vyskytujú zhubné nádory prostaty, hrubého čreva a konečníka a zhubné nádory priedušnice, priedušiek a pľúc. U žien dlhodobo prevažuje zhubný nádor prsníka, nasledovaný tumormi hrubého čreva a konečníka. „Treťou najčastejšou onkologickou diagnózou u žien je zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice,“ doplnila Krčová.
Zdravotná starostlivosť
Rozdiely sú zreteľné aj z pohľadu veku, u mužov výskyt zhubných nádorov výrazne rastie vo vyšších vekových skupinách, zatiaľ čo u žien sa niektoré diagnózy častejšie objavujú v mladšom a strednom dospelom veku. „Hoci výskyt nádorových ochorení rastie, postupný pokles úmrtnosti ukazuje význam včasnej diagnostiky, skríningových programov a dostupnej liečby,“ zdôraznila hovorkyňa.
Zdravotná starostlivosť je pre obyvateľov Slovenska bežnou záležitosťou. „V roku 2024 sa v ambulanciách alebo formou návštevnej služby lekára, respektíve sestry, uskutočnilo viac než 68 miliónov návštev, čo predstavuje v priemere takmer 13 vyšetrení ročne na jedného obyvateľa,“ vysvetlila Krčová.
Návštevy ambulancií
Spresnila, že najvyššiu návštevnosť dlhodobo zaznamenávajú ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, kde jeden priemerne vyriešil viac než 9 500 návštev pacientov ročne. V prípade všeobecných ambulancií pre deti a dorast to bolo 6 600 návštev za rok. Po chorobách obehovej sústavy a nádorových ochoreniach patria medzi najčastejšie dôvody hospitalizácie choroby tráviacej sústavy a pohybového aparátu.
„Medzi konkrétnymi diagnózami dominujú zlyhávanie srdca, mozgový infarkt, žlčové kamene, artróza kolenného kĺbu, zlomenina stehennej kosti či zápal pľúc,“ upresnila hovorkyňa NCZI. S pribúdajúcim vekom rastie aj potreba operačnej liečby. „U dospelých pacientov dominujú najmä operácie pohybového aparátu a tráviaceho systému,“ doplnila Krčová.
Nárast operácií
Dodala, že výrazný nárast operácií vidieť v uplynulých rokoch najmä pri zavádzaní bedrových a kolenných náhrad kĺbu, pričom najčastejšími pacientmi sú osoby vo veku 55 až 74 rokov. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti bola takmer polovica zákrokov u dospelých, 48 %, v očnom lekárstve.
Preventívna starostlivosť zohráva podľa slov hovorkyne NCZI dôležitú úlohu pri znižovaní chorobnosti aj úmrtnosti. „Napriek tomu preventívnu prehliadku absolvovalo v roku 2024 len 46 % dospelej populácie, pričom najnižšia účasť bola u ľudí vo veku 25 až 44 rokov,“ uzavrela Krčová.