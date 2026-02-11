Až 94 miliónov ľudí potrebuje operáciu šedého zákalu, polovica sa k nej nedostane

Viac ako 94 miliónov ľudí na svete trpí šedým zákalom, no približne polovica z nich nemá prístup k jednoduchej operácii, ktorá by im mohla vrátiť zrak.
Na svete žije viac ako 94 miliónov ľudí so šedým zákalom, no až polovica z nich nemá prístup k potrebnej chirurgickej liečbe. V stredu na to upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Šedý zákal, ktorý spôsobuje zakalenie očnej šošovky, vedie k rozmazanému videniu a môže skončiť až slepotou. Jeho výskyt rastie najmä v dôsledku starnutia populácie, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom.

„Operácia šedého zákalu – jednoduchý zákrok trvajúci približne 15 minút – patrí medzi nákladovo najefektívnejšie medicínske výkony a prináša okamžité aj dlhodobé obnovenie zraku,“ uviedla WHO. V bohatých krajinách ide o jeden z najčastejšie vykonávaných chirurgických zákrokov. Napriek tomu „polovica svetovej populácie, ktorá operáciu potrebuje, k nej nemá prístup,“ povedal Stuart Keel, technický vedúci WHO pre starostlivosť o zrak.

Najhoršia situácia je v africkom regióne, kde zostávajú neliečení traja zo štyroch pacientov so šedým zákalom. V Keni napríklad pri súčasnom tempe hrozí, že až 77 percent ľudí, ktorí by operáciu potrebovali, zomrie so zrakovým postihnutím alebo slepotou spôsobenou šedým zákalom.

Vo všetkých regiónoch majú podľa WHO ženy systematicky horší prístup k liečbe než muži. Z celkového počtu 94 miliónov postihnutých je menej než 20 percent úplne slepých, zvyšok trpí zhoršeným videním.

WHO uviedla, že za posledných 20 rokov sa globálne pokrytie operáciami sivého zákalu zvýšilo o 15 percent. Členské štáty si v roku 2021 stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2030 nárast o 30 percent. Súčasné odhady však naznačujú, že v tomto desaťročí sa pokrytie zvýši len približne o 8,4 percenta.

