Včelí jed zničil agresívne bunky rakoviny prsníka do 60 minút, zdravé zostali takmer neporušené

Výskum, ktorý ešte pred pár rokmi pôsobil skôr ako vedecká kuriozita, dnes prináša čoraz presvedčivejšie výsledky. Vedci z Austrálie zaznamenali významný posun v skúmaní toho, či by včelí jed mohol pomôcť pri liečbe agresívnych foriem rakoviny prsníka. Rakovina prsníka je pritom celosvetovo najrozšírenejším typom rakoviny u žien.
Ide o ochorenie, ktoré si každoročne vyžiada státisíce životov, pričom Slovensko je na vrchnej priečke rebríčka úmrtnosti. Dáta ukazujú, že každoročne rakovine prsníka podľahne takmer tisíc žien. Šanca na úplné vyliečenie je vysoká najmä v prípadoch, že sa ochorenie zachytí v rannom štádiu, avšak pri niektorých agresívnych formách má medicína dodnes len obmedzené možnosti liečby.
Výskum začal už pred piatimi rokmi
Tím z Harry Perkins Institute sa včeliemu jedu venuje systematicky od roku 2020. Už vtedy publikoval štúdiu vo vedeckom časopise Nature Precision Oncology, ktorá ukázala, že melitín – hlavná účinná látka včelieho jedu – dokáže selektívne ničiť bunky niektorých typov rakoviny prsníka.
Melitín tvorí približne 50 percent suchého obsahu včelieho jedu. Ide o peptid, ktorý má schopnosť interagovať s bunkovými membránami a narušiť ich štruktúru. Práve táto vlastnosť z neho robí zaujímavého kandidáta pre medicínsky výskum.
Ako melitín zabíja rakovinové bunky
Podľa vedcov melitín preniká do membrán rakovinových buniek a spôsobuje ich deštrukciu. Zároveň zasahuje do signálnych dráh, ktoré podporujú rast a delenie nádoru. Pri trojitej negatívnej rakovine prsníka, jednej z najagresívnejších foriem ochorenia, dokáže melitín vo vyšších dávkach úplne zničiť bunkové membrány už do 60 minút.
Už po 20 minútach pritom bráni rakovinovým bunkám vysielať signály nevyhnutné pre ich rast a replikáciu. Tento typ rakoviny predstavuje približne 10 až 15 percent všetkých prípadov rakoviny prsníka a je obzvlášť problematický, pretože preň neexistuje schválená cielená liečba.
Týždeň liečby s jednou injekciou
Najnovší výskum sa posunul ešte ďalej. Vedci vyvinuli cielenú formu melitínu, ktorú je možné v predklinických štúdiách podať priamo do krvného obehu. „Melitín funguje tak, že vytvára diery v bunkovej membráne,“ uviedla Edina Wang z Epigenetického laboratória Harry Perkins Institute of Medical Research v austrálskom Perthe v magazíne Newsweek.
„Už po jednej injekcii sme pozorovali odumretie rakovinových buniek do šiestich hodín a liečebný účinok trval až jeden týždeň,“ uviedla. Dôležité podľa nej je, že účinok na zdravé bunky bol minimálny. „Je to významné, pretože samotný melitín je vysoko toxický a bez dôkladnej kontroly môže poškodiť zdravé tkanivá,“ dodala.
Prečo celý včelí jed funguje lepšie než samotná látka
Počas výskumu prišlo aj prekvapenie. Vedci zistili, že celý včelí jed dokáže cieliť rakovinové bunky účinnejšie než izolovaný melitín a zároveň menej poškodzuje normálne bunky. „Naznačuje to, že v jede sú aj ďalšie zložky, ktoré pomáhajú naviesť melitín presnejšie na rakovinové bunky. Stále skúmame, ako to funguje, ale je to sľubný smer,“ povedala Wang.
Samotný včelí jed však nie je možné použiť priamo ako liek. „Obsahuje alergénne a toxické zložky, ktoré ho v prirodzenej forme robia nebezpečným, ale poskytuje nám cenný východiskový bod pre vývoj bezpečnejších a presnejších liečebných postupov,“ vysvetlila.
Nádej pre pacientky s agresívnou diagnózou
Význam výskumu potvrdzujú aj ďalší odborníci. Robert Clarke z Minnesotskej univerzity upozornil, že nejde o ojedinelý experiment, ale o výskum zapadajúci do širšieho vedeckého kontextu. Zároveň vyzdvihol, že niektoré podtypy rakoviny prsníka sú na melitín citlivejšie než iné. „Skutočne potrebujeme nové možnosti pre pacientky s diagnózou trojitej negatívnej rakoviny prsníka, takže tieto výsledky sú načasované a relevantné,“ uviedol.
Výskum sa rozširuje aj na rakovinu vaječníkov
Austrálsky tím sa už neobmedzuje len na rakovinu prsníka. Prvé experimenty s rakovinou vaječníkov ukázali, že cielený melitín bol pri ničení nádorových buniek až šesťkrát účinnejší než samotná látka bez úprav. „Hoci je to ešte len začiatok, prvotné výsledky sú sľubné,“ povedala Wang. „Pokračujeme v zdokonaľovaní spôsobov podania a pripravujeme sa na klinické skúšky.“
Vedci zdôrazňujú, že cieľom nie je nahradiť chemoterapiu či rádioterapiu. Skôr ide o snahu vytvoriť cielenejší a menej toxický prístup. „Vidíme cielený melitín ako niečo, čo by mohlo existujúcu liečbu doplniť a zvýšiť jej účinnosť,“ uviedla Wang. „Je príliš skoro hovoriť o náhrade, ale v budúcnosti by mohol viesť k osobnejšej a šetrnejšej liečbe.“
Podľa Roberta Clarka bude táto látka pravdepodobne najúčinnejšia v kombinácii s inými liekmi, napríklad s chemoterapeutikom paklitaxel. Ak sa potvrdí nižšia toxicita pri vyššej účinnosti, mohol by sa včelí jed paradoxne stať jedným z nových nástrojov v boji proti rakovine.