Nevyhnutné mamografické vyšetrenia sú na Slovensku plne dostupné, sieť skríningových pracovísk sa rozšírila

Ženám na Slovensku sú plne dostupné potrebné mamografické vyšetrenia v rámci skríningu a diagnostiky.
Nevyhnutné mamografické vyšetrenia v rámci skríningu a diagnostiky sú ženám na Slovensku plne dostupné. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky. Uviedol, že mamografický skríning zabezpečí vysoko kvalitné vyšetrenia. Podľa tretej revízie štandardného postupu sa vykonáva u žien vo veku 45 až 74 rokov na preverených pracoviskách.
Najviac pracovísk je v Bratislave
Komisia ich zaradila na Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou. V minulom roku MZ rozšírilo uvedenú sieť z 26 na 33 vyšetrovacích miest.
Najviac, ku 26. januáru tohto roku, schválilo v Bratislave, ktorá disponuje piatimi pracoviskami, nasleduje Banská Bystrica, Trenčín a Trnava, ktoré majú po dve. Jedno je v Bardejove, Dolnom Kubíne, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Hrádku, Lučenci, Malackách, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Topoľčanoch, Trebišove, Trstenej a Žiline.
Na základe mapy MZ s mamografickými pracoviskami je ich spomedzi krajov najviac schválených v Bratislavskom kraji, presnejšie šesť a po päť je v Košickom kraji, Nitrianskom kraji aj Žilinskom kraji. Najmenej ich je v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji, Trenčianskom kraji a Trnavskom kraji, konkrétne tri.
Šestnásť pracovísk čaká na schválenie
Šestnásť neskríningových pracovísk čaká na schválenie. Nachádzajú sa v Bánovciach nad Bebravou, Bratislave, Brezne, Dubnici nad Váhom, Galante, Humennom, Ilave, Komárne, Košiciach, Martine, Považskej Bystrici, Prešove, Rožňave, Skalici, Vranove nad Topľou a Zvolene, čo vyplýva z údajov rezortu zdravotníctva.
Ak by komisia zaradila všetky čakajúce pracoviská, bude ich na Slovensku 49. Hlavné mesto by naďalej viedlo, so siedmimi pracoviskami. Počet pracovísk by sa zmenil v Komárne, Košiciach, Prešove a Skalici, ktoré by ich mali po dve.
Nitriansky kraj a Prešovský kraj by boli v počte na novej úrovni Bratislavského kraja, kde by ich bolo sedem. Nasledoval by Košický kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj so šiestimi pracoviskami a najmenej by ich mal Banskobystrický kraj, päť.
Zdravotné poisťovne prehlásili, že budú uhrádzať všetky indikované mamografické vyšetrenia v prvom kvartáli tohto roku aj na pracoviskách, ktoré požiadali o zaradenie do uvedeného zoznamu, uzavrelo MZ.