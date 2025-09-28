Slováci míňajú na zdravotnú starostlivosť v zahraničí stále viac, za uplynulý rok išlo o rekordných 74 miliónov eur

Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť (CZS) slovenských poistencov v Európskej únii dosiahli v roku 2024 sumu 74 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 19 % (+12 miliónov eur). Počet poistencov využívajúcich zdravotnú starostlivosť v zahraničí zostal stabilný, no priemerné jednotkové náklady na jedného poistenca vzrástli o viac než 22 %. Informovala o tom hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Beťková.
Najviac slovenskí poistenci čerpali CZS v Rakúsku, kde počet prípadov ročne dosahoval 146 až 166-tisíc, nasledovala Česká republika s 63 až 70-tisíc prípadmi a Nemecko, kde počet poistencov vzrástol zo 21-tisíc v roku 2017 na viac než 40-tisíc v roku 2024. Menej využívané boli Maďarsko a Poľsko.
Bilancia medzi krajinami
Z pohľadu občanov EÚ, ktorí čerpali CZS na Slovensku, dominovala Česká republika s 37 až 57-tisíc poistencami ročne, nasledovalo Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Poľsko.
VšZP sa stará o najväčší počet seniorov na Slovensku, vracajú sa k nim aj ľudia s vážnymi diagnózami
Náklady na CZS slovenských poistencov v piatich sledovaných krajinách (Rakúsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko) dosiahli 63,6 milióna eur v roku 2024, s medziročným nárastom 18 %. Bilancia nákladov medzi Slovenskom a týmito krajinami je stabilná, s miernym deficitom približne 3 milióny eur, čo znamená, že slovenské poisťovne vyplatili zahraničným poskytovateľom viac, než koľko Slovensko získalo za zahraničných poistencov.
Pred pandémiou Covid-19 však bola bilancia pozitívna, čo znamená, že Slovenská republika získavala viac finančných prostriedkov z CZS, než do nej vkladala – napríklad v roku 2017 dosahovala aktívne saldo približne +4 mil. eur.
Možný vplyv inflácie
Najväčšiu časť poistencov tvorili tí, ktorí čerpali potrebnú zdravotnú starostlivosť počas dočasného pobytu v zahraničí (51,9 %), nasledovaní poistencami čerpajúcimi starostlivosť v plnom rozsahu (46,3 %). Plánovaná zdravotná starostlivosť predstavovala len 1,6 % prípadov.
Nepočujúcim na Slovensku chýbajú dostupné služby a tlmočníci, VšZP ponúka online tlmočníka
Z hľadiska nákladov tvorila potrebná zdravotná starostlivosť 49,2 % nákladov, starostlivosť v plnom rozsahu 31,1 % a plánovaná starostlivosť 19,2 %. Priemerné náklady na poistenca v roku 2024 boli najvyššie pri plánovanej starostlivosti (9 411 eur), nasledovala potrebná starostlivosť (747 eur) a starostlivosť v plnom rozsahu (529 eur).
Úrad upozorňuje, že nárast priemerných nákladov môže byť spôsobený infláciou zdravotných služieb v zahraničí, keďže údaje Eurostatu neukazujú taký výrazný cenový posun.
Slovensko je lacnejšie
Na strane poistencov EÚ čerpajúcich CZS na Slovensku dominovala starostlivosť v plnom rozsahu (91 % poistencov), pričom náklady na túto starostlivosť tvorili 82,6 % celkových nákladov.
Lekárski odborári kritizujú vládu za vyššie odvody do poisťovní, nedostatky v hospodárení zostávajú neriešené
Priemerné jednotkové náklady na poistenca EÚ v Slovenskej republike sú výrazne nižšie ako pri slovenských poistencoch v zahraničí.
Úrad konštatuje, že priemerné jednotkové náklady na CZS slovenského poistenca v krajinách Výberu sú približne 3,5-násobkom nákladov na poistenca z týchto krajín v Slovenskej republike, čo môže odrážať rozdiely v náročnosti poskytovanej starostlivosti alebo cenovej úrovni zdravotných služieb.