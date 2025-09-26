Nepočujúcim na Slovensku chýbajú dostupné služby a tlmočníci, VšZP ponúka online tlmočníka

Na Slovensku má poruchu sluchu približne 250 000 ľudí, z toho 105 000 patrí k nepočujúcim alebo nedoslýchavým, a viac ako 39-tisíc z nich sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) upozorňuje na komunikačné bariéry, nedostatok pracovných príležitostí a nedostatočné služby pre sluchovo znevýhodnených, pričom kľúčovým problémom je nedostatok certifikovaných tlmočníkov do posunkovej reči, ktorých je na Slovensku len približne 25.
VšZP reaguje zavedením bezplatnej služby „online tlmočník“ do posunkovej reči na všetkých svojich pobočkách. Poistenci sa môžu prostredníctvom tabletu alebo QR kódov spojiť s tlmočníkom, ktorý v reálnom čase prekladá rozhovor medzi klientom a pracovníkom pobočky. Služba je dostupná každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny a pracovníci VšZP sú na komunikáciu s využitím tejto služby odborné školení.
Odbornú pomoc zabezpečuje občianske združenie Centrum bezbariérovej komunikácie. VšZP má tlmočníka do posunkovej reči k dispozícii aj na tlačových konferenciách, aby zabezpečila prístup k informáciám pre všetkých poistencov.
Predseda predstavenstva VšZP Matúš Jurových zdôraznil, že táto služba umožňuje sluchovo znevýhodneným poistencov lepšiu komunikáciu a prístup k zdravotnej starostlivosti.