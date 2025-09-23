Ministerstvo zlepšuje podmienky pre prevádzku ambulancií, u špecialistov budú môcť pracovať aj praktické sestry

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zlepšuje a zjednodušuje podmienky na prevádzkovanie ambulancií prostredníctvom novej vyhlášky, ktorá vstúpila do platnosti 22. septembra 2025. Vyhláška upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení, čím umožní efektívnejšie využívanie personálu aj prístrojového vybavenia.
Nová úprava, ktorá nahrádza pôvodnú vyhlášku z roku 2008, sa vzťahuje na široké spektrum ambulancií vrátane všeobecných, špecializovaných, pohotovostných služieb, zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionárov, mobilných hospicov a ďalších.
Medzi významné zmeny patrí možnosť zamestnať praktickú sestru – asistenta v špecializovaných ambulanciách, pričom ambulancie môžu zdieľať sestru, praktickú sestru – asistenta či prístrojové vybavenie pri prevádzke dvoch až štyroch ambulancií na rovnakom mieste. Zároveň platí, že každý zdravotnícky pracovník môže vykonávať len úkony, na ktoré má oprávnenie.
Vyhláška reflektuje aktuálne potreby ambulantného sektora a umožní ambulanciám lepšie reagovať na personálne a prevádzkové výzvy, pričom zachováva bezpečnostné a odborné štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia majú na splnenie nových požiadaviek prechodné obdobie do 30. júna 2027.